Έπαθλο* ανταμοιβής στις νοκ-αουτ αναμετρήσεις του Παγκοσμίου στη Stoiximan!

Οι νοκ-άουτ αναμετρήσεις των «32» συνεχίζονται με δύο σπουδαία παιχνίδια που κόβουν την ανάσα. Ιαπωνία – Βραζιλία και Γερμανία – Παραγουάη. Στη Stoiximan, η δράση και το στοιχηματικό ενδιαφέρον κορυφώνονται με ένα νέο Mission στο οποίο διεκδικείς έπαθλο* ανταμοιβής!

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Η «Σελεσάο» να θέλει να επιβεβαιώσει την δυναμική της και να πάρει το αποτέλεσμα, με “όπλο”, το επιθετικό της ταλέντο. Οι Βραζιλιάνοι κουβαλούν εξαιρετική παράδοση στις μεταξύ τους αναμετρήσεις (έχοντας επικρατήσει με 4-1 στο Παγκόσμιο του 2006, όμως οι Γιαπωνέζοι έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν φοβούνται κανέναν αντίπαλο. Ποιός θα αναδειχθεί νικητής στο “rematch”, 20 χρόνια αργότερα;

Στην άλλη αναμέτρηση, οι Γερμανοί έχουν κερδίσει την Παραγουάη στο Παγκόσμιο του 2002 (1-0). 24 χρόνια αργότερα, οι δύο ομάδες καλούνται να αναμετρηθούν για το εισιτήριο της πρόκρισης. Θα καταφέρει να πάρει τη “ρεβάνς” η Παραγουάη ή θα επαναλάβουν νικηφόρο αποτέλεσμα οι Γερμανοί;

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Θα καταφέρει η Ιαπωνία να σπάσει την παράδοση απέναντι στη «Σελεσάο»; Θα επαναλάβει η Γερμανία το σενάριο του 2002 κόντρα στην Παραγουάη; Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν την έκβαση και στη Stoiximan, οι στοιχηματικές επιλογές είναι πολλές, μέσω από τις οποίες διεκδικείς έπαθλο* ανταμοιβής!

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