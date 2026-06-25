Μόνο 1 πλάγιο και… ταμείο στο Εκουαδόρ – Γερμανία και μοναδικά έπαθλα έως 1.000.000€*!

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Το Παγκόσμιο μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της φάσης των ομίλων και κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Οι μάχες για την πρόκριση κορυφώνονται, τα πρώτα εισιτήρια για τα νοκ άουτ κρίνονται και οι ομάδες μπαίνουν στα τελευταία τους 90 λεπτά με μοναδικό στόχο την πρόκριση.

Η αυλαία της τελευταίας αγωνιστικής ανοίγει με αναμετρήσεις που υπόσχονται ένταση, αγωνία και μεγάλες στιγμές, ενώ η Superbet φέρνει ακόμη ένα ξεχωριστό SuperDrop*.

Εκουαδόρ – Γερμανία: Με φόντο τα νοκ άουτ και ένα SuperDrop* που ξεχωρίζει

Η Γερμανία θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί και να εξασφαλίσει την πρωτιά του ομίλου, απέναντι σε ένα Εκουαδόρ που εξακολουθεί να διεκδικεί τις δικές του πιθανότητες πρόκρισης.

Όμως το μεγάλο ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στο γήπεδο, αλλά και εκτός αυτού.
SuperDrop*: Over 0.5 πλάγιο άουτ! Ναι, σωστά διάβασες. Αρκεί να πραγματοποιηθεί ένα και μόνο πλάγιο άουτ σε ολόκληρη την αναμέτρηση και το στοίχημα είναι νικητήριο.

Ένα πλάγιο. Μία επαναφορά. Μία συνηθισμένη ποδοσφαιρική στιγμή. Και… ταμείο.

Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού: Η τελευταία ευκαιρία

Το Κουρασάο συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο όμορφες ιστορίες του φετινού Παγκοσμίου, όμως απέναντί του βρίσκεται μία Ακτή Ελεφαντοστού που διαθέτει εμπειρία, ποιότητα και υψηλές φιλοδοξίες.

Κανείς δεν πρόκειται να αφήσει τίποτα στην τύχη του.

Τυνησία – Ολλανδία: Οι “Οράνιε” θέλουν να συνεχίσουν αήττητοι

Η Ολλανδία έχει δείξει μέχρι στιγμής γιατί θεωρείται μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες της διοργάνωσης.

Με τους Χάκπο, Σίμονς και Φαν Ντάικ, οι Ολλανδοί στοχεύουν στην πρώτη θέση του ομίλου, ενώ η Τυνησία παίζει τα τελευταία της χαρτιά.

Ιαπωνία – Σουηδία: Ντέρμπι κορυφής στον ΣΤ’ Όμιλο

Από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της ημέρας.

Η Ιαπωνία εντυπωσιάζει στο φετινό Παγκόσμιο, ενώ η Σουηδία απέδειξε από την πρώτη αγωνιστική ότι διαθέτει ποιότητα και λύσεις.

Ένα παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει την κορυφή του ομίλου.

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

Το Παγκόσμιο είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

Πιστεύεις ότι μπορείς να προβλέψεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποια ομάδα θα αποτελέσει την έκπληξη; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ;

Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορείς να προβλέψεις τους αγώνες του Παγκόσμιο, να συγκεντρώσεις βαθμούς και μπεις στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

Το Παγκόσμιο φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super ΤΡΙΛΙΖΑ της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και €1.000.000*, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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