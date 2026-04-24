Μονακό – Μπαρτσελόνα με Bet Builder και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson

Η Μονακό υποδέχεται στη «Salle Gaston Medecin» την Μπαρτσελόνα σε νοκ άουτ ματς για το Play-in τουρνουά της EuroLeague. Η νικήτρια θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-off και θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Η ηττημένη θα μείνει εκτός διοργάνωσης.

Η Μονακό θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και θα επιδιώξει να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Η Μπαρτσελόνα ξέρει πως έχει δύσκολη αποστολή, αλλά από την άλλη είναι και ανεβασμένη μετά από την πρόσφατη επιτυχία της επί του Ερυθρού Αστέρα. Κάθε ομάδα μετράει από 8 νίκες στις 16 έως τώρα μεταξύ τους μονομαχίες.

H Μονακό έπαιξε στον αγώνα Play-in των θέσεων 7-8 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens» και ηττήθηκε με 87-79. Μέτρια στο α’ μέρος, έχασε την πρώτη περίοδο με 23-14 και τη δεύτερη με 26-20. Στο β’ ημίχρονο παρουσιάστηκε καλύτερη, κερδίζοντας το τρίτο δεκάλεπτο με 23-17 και το τέταρτο με 22-21. Δεν μπόρεσε όμως να καλύψει τη διαφορά των 15 πόντων που είχε δημιουργηθεί στο πρώτο εικοσάλεπτο.

Η Μπαρτσελόνα έπαιξε στον play-in αγώνα των θέσεων 9-10. Νίκησε με 80-72 τον Ερυθρό Αστέρα εντός έδρας και για πρώτη φορά μετά από καιρό θύμισε και πάλι την ομάδα που έφτασε να λογαριάζεται μεταξύ των φαβορί της Euroleague. Στο πρώτο ημίχρονο σημείωσε 47 πόντους, ενώ στο δεύτερο 33. Ήταν το δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι της που πετυχαίνει ακριβώς 80 πόντους, καθώς δύο μέρες νωρίτερα είχε ηττηθεί στο ισπανικό πρωτάθλημα με 90-80 από τη Γέιδα.

