Μονακό – Μπαρτσελόνα: Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα Play Off βγαίνει με τις πιο δυνατές «Ενισχύσεις»

Μονακό – Μπαρτσελόνα με δέλεαρ το 8ο και τελευταίο εισιτήριο για τα play-offs της Euroleague. Η Μονακό είχε την ευκαιρία να τελειώσει το έργο μια ώρα αρχύτερα στην Αθήνα, όμως ο Παναθηναϊκός δεν της έκανε το χατίρι. Παρά τον εντυπωσιακό Μάικ Τζέιμς που τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, οι Μονεγάσκοι λύγισαν απέναντι στο Τριφύλλι, ηττήθηκαν με 87-79 και αναγκαστικά θα παλέψουν απέναντι τους Καταλανούς για μια θέση στα play-offs, όπου ήδη περιμένει ο Ολυμπιακός.

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για το παιχνίδι, τα ειδικά παικτών και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Η ομάδα του Μαρκοϊσβίλι τερμάτισε την 8η θέση της regular season με ρεκόρ 22-16, μια θέση πάνω από τη Μπαρτσελόνα που θα ταξιδέψει στο Πριγκιπάτο με διαφορετικό μομέντουμ. Προ ολίγων ημερών άλλωστε, οι Καταλανοί κατάφεραν να κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα προς τα play-offs της Euroleague, όταν νίκησαν με 80-72 τον Ερυθρό Αστέρα στο «Palau Blaugrana» κι έκλεισαν ραντεβού στον «τελικό» των Play-In.

Απόδοση στο 3.33: Νίκη Μονακό – Over 167,5 Πόντοι

Με συγκλονιστικό τον Κλάιμπερν και με 46,4% ευστοχία στο τρίποντο, το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ ήταν από την αρχή κυρίαρχο στον αγώνα απέναντι στους Σέρβους και δεν επέτρεψε να του ξεφύγει ο έλεγχος. Ένα σκηνικό που θα θελήσει να επαναλάβει και κόντρα στη Μονακό στο Πριγκιπάτο, με τον νικητή να πέφτει στη συνέχεια πάνω στον Ολυμπιακό.

Ο παράγοντας «έδρα» πάντως έχει παίξει μεγάλο ρόλο στις πιο πρόσφατες μεταξύ τους κόντρες. Ενδεικτικά οι Μονεγάσκοι έχουν επικρατήσει και στις τέσσερις προηγούμενες φορές που έχουν φιλοξενήσει τους Μπλαουγκράνα σε ματς που ξεπέρασαν με άνεση συνολικά τους 160 πόντους, ενώ ανεξαρτήτως έδρας προέρχονται από ένα νικηφόρο σερί τριών αγώνων στη Euroleague με αντίπαλο τους Καταλανούς.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00: Νίκη Σάντερλαντ – Να μην σκοράρουν κι οι δυο ομάδες

Η Νότιγχαμ Φόρεστ δοκιμάζεται στην έδρα της Σάντερλαντ, ενώ δίνει μάχη για να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη. Το «Στάδιο του Φωτός» αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες πίσω από την εντυπωσιακή σεζόν που διανύουν οι Μαυρόγατες, οι οποίες ουδέποτε κινδύνεψαν με υποβιβασμό παρά το γεγονός πως ανέβηκαν το καλοκαίρι στην Premier League. Μόλις τρεις ομάδες άλλωστε έχουν καταφέρει να φύγουν με τους τρεις βαθμούς της νίκης από την έδρα τους σε ολόκληρη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές, η Σάντερλαντ έχει καταφέρει να μαζέψει εννιά βαθμούς που την έχουν πλασάρει στην 11η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Ευρώπη δεν απέχει και πολύ μακριά.

Τη στιγμή πάντως που η αντίπαλός της κάνει όνειρα ακόμα και για ευρωπαϊκή έξοδο, η Νότιγχαμ παλεύει για την επιβίωσή της. Τις τελευταία εβδομάδες βέβαια έχει καταγράψει μεγάλη πρόοδο, καθώς χάρη σε ένα αήττητο σερί πέντε αγώνων κατάφερε να ανέβει στην 16η θέση και να ανασάνει με διαφορά ασφαλείας πέντε βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 8.00: Ισοπαλία – Να σκοράρουν κι οι δυο ομάδες

Η Νάπολι φιλοξενεί την Κρεμονέζε στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», φιλοδοξώντας να σηκώσει ξανά κεφάλι στη Serie A. Πάνω που έδειχνε να είχε πάρει μπρος για τα καλά στήνοντας ένα νικηφόρο σερί πέντε αγώνων στο πρωτάθλημα, κόλλησε σε… κινούμενη άμμο με δυο απανωτές αγωνιστικές χωρίς νίκη. Απέναντι σε Λάτσιο και Πάρμα συγκέντρωσε μόλις έναν βαθμό, με συνέπεια να υποχωρήσει στην 3η θέση. Τα αμυντικά προβλήματα αποτελούν μέχρι και σήμερα τον μεγαλύτερο βραχνά στο παιχνίδι της, έχοντας δεχτεί ενδεικτικά γκολ στα 11 από τα 13 τελευταία ματς που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις

Με δεδομένο πως η Ίντερ μετράει αντίστροφα προς τον τίτλο και με την 5η Κόμο να απέχει αρκετά μακριά, το βαθμολογικό ενδιαφέρον είναι αρκετά περιορισμένο για τους Παρτενοπέι που παραμένουν σταθερά σε τροχιά Champions League. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν ισχύει για την Κρεμονέζε. Με συγκομιδή 28 βαθμών βρίσκεται στην 17η θέση, οριακά πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και θα παλέψει μέχρι τέλους για τη σωτηρία της!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ