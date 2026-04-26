Μίλαν – Γιουβέντους με «boost» στα χαμηλά σκορ & «ενισχυμένες» Τσέλσι – Ίντερ

Ντερμπάρα στην Ιταλία, με τη Μίλαν να υποδέχεται τη Γιουβέντους στο «Σαν Σίρο». Με απολογισμό 19 νίκες, 9 ισοπαλίες και 5 ήττες οι Ροσονέρι βρίσκονται στην πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος, αν και οι ελπίδες τίτλου έχουν πλέον εξανεμιστεί. Η συμπολίτισσα Ίντερ άλλωστε κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ανορθογραφίες των συνδιεκδικητών και ξέφυγε στο +12 από την ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, η οποία παλεύει για το καλύτερο πλασάρισμα στην τελική κατάταξη.

Αν και δεν διανύει το καλύτερο δυνατό διάστημα με τρεις ήττες στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές, η Μίλαν τουλάχιστον σήκωσε κεφάλι τις προηγούμενες ημέρες όταν απέδρασε με 1-0 από την έδρα της Βερόνα και επανήλθε στο δρόμο των επιτυχιών. Καθ΄όλη τη διάρκεια της σεζόν πάντως δεν φημίζεται για την παραγωγική της φύση, ως κλασικό δημιούργημα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Την ίδια ώρα η Γιουβέντους είναι στην 4η θέση της Serie A και προηγείται στην κούρσα απέναντι στην Κόμο. Το νικηφόρο σερί τριών αγώνων που τρέχει την έχει βοηθήσει να καθιερωθεί στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος, αν και ακόμα δεν έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στο Champions League.

Τις τελευταίες εβδομάδες μπορεί να έχει ανεβάσει αισθητά την απόδοσή της, όμως κάθε ντέρμπι στο Μιλάνο συνοδεύεται από ιδιαίτερες συνθήκες. Μια εξ αυτών μάλιστα που δείχνει να έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια στα μεταξύ τους ντέρμπι είναι τα… χαμηλά σκορ. Τρεις φορές άλλωστε το 0-0 έχει κάνει την εμφάνισή του στις πέντε πρόσφατες μεταξύ τους κόντρες, ενώ η προηγούμενη φορά που ξεπεράστηκαν τα τρία γκολ ήταν πίσω στο 2021!

Τσέλσι εναντίον Λιντς στο «Wembley», με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του FA Cup. Σε περίοδο αναταράξεων οι Μπλε, οι οποίοι μετά τη βαριά ήττα από τη Μπράιτον προχώρησαν στην απομάκρυνση του Λίαμ Ροσένιορ από την τεχνική ηγεσία. Η θητεία του Άγγλου προπονητή κράτησε μόλις 106 ημέρες στο Λονδίνο, με τον Κάλουμ ΜακΦάρλαν να αναλαμβάνει ρόλο υπηρεσιακού μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Αν και η εποχή Ροσένιορ ξεκίνησε υποσχόμενα στην Τσέλσι, ο σύλλογος πολύ σύντομα παραδόθηκε στις αδυναμίες του. Είναι σοκαριστικό πως η ομάδα του Λονδίνου μετράει επτά ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της και η μοναδική της νίκη μέσα σε αυτό το διάστημα ήρθε απέναντι στην άσημη Πορτ Βέιλ.

Το ηθικό ενόψει του ημιτελικού απέναντι στη Λιντς βρίσκεται στα τάρταρα, τη στιγμή που τα Παγώνια είναι σε άνοδο. Διατηρούν άλλωστε ένα αήττητο επτά αγώνων με τέσσερις νίκες μέσα σε αυτήν την περίοδο, οι οποίες τα βοήθησαν να εκτοξευτούν στο +9 από την επικίνδυνη ζώνη και να ανασαίνουν πλέον ήσυχα ενόψει του τελευταίου σπριντ στη σεζόν.

Μια πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου θα αποτελούσε το κερασάκι στην τούρτα για τη Λιντς, η οποία φέτος έχει φέρει μεγάλα αποτελέσματα απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους όπως οι Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και…. Τσέλσι, την οποία λύγισε με 3-1 στο «Έλαντ Ρόουντ» πίσω στον Δεκέμβριο.

Εκδρομή στο Τορίνο για την Ίντερ, ενώ καλπάζει προς τον τίτλο. Οι Νερατζούρι έχουν χτίσει μια χαοτική διαφορά απέναντι σε Νάπολι – Μίλαν και πρακτικά μετρούν αντίστροφα για τη στέψη τους ως φετινοί πρωταθλητές. Σε αντίθεση με τους συνδιεκδικητές της, η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου πάτησε γκάζι στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και δεν στραβοπάτησε πουθενά μέσα στον Απρίλιο.

Η Ίντερ προέρχεται από τέσσερις σερί νίκες σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις, καθώς πέρα από τις επικρατήσεις στη Serie A κατάφερε να πετάξει με δυσκολία εκτός Κυπέλλου και την Κόμο για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στα τελευταία ματς παράλληλα έχει ανοίξει για τα καλά η κάνουλα των γκολ, με τους Νερατζούρι να μετρούν 15 στα τέσσερα παιχνίδια που προηγήθηκαν.

Η Τορίνο βέβαια από την πλευρά της δεν πάει πίσω στα τελευταία ματς. Τρέχει άλλωστε ένα αήττητο τριών αγώνων την ίδια περίοδο, ενώ μετράει τέσσερις νίκες στις προηγούμενες επτά αγωνιστικές. Βαθμοί που τη βοήθησαν να ανέβει στην 12η θέση της βαθμολογίας και να απομακρυνθεί για τα καλά από την επικίνδυνη ζώνη, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την παραμονή της.

Ο παράγοντας ψυχολογία βέβαια είναι υπερβολικά μεγάλος για να παραμεριστεί. Όπως αντίστοιχα και το κίνητρο! Η Ίντερ ταξίδεψε στο Τορίνο με μια αποστολή μπροστά της: Να φτάσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα προς τον τίτλο. Και η φόρμα τής κλείνει το μάτι ενόψει του ραντεβού με την Γκρανάτα.

