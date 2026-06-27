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Μεγάλη «μάχη» στη πίστα του Assen με ενισχυμένες αποδόσεις!

Μεγάλη «μάχη» στη πίστα του Assen με ενισχυμένες αποδόσεις!
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Ο Καθεδρικός Ναός της ταχύτητας, η πίστα του Assen, είναι έτοιμος να υποδεχτεί τους αναβάτες σε έναν συναρπαστικό αγώνα.

Η «μάχη» για τον τίτλο βρίσκεται στα ύψη, ενώ λίγες ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα είχαμε δύο πολύ σημαντικές ανακοινώσεις. Ο Pecco Bagnaia από τη νέα σεζόν αφήνει τη Ducati και μετακομίζει στην Aprilia Racing, η οποία θα έχει ένα ιταλικό δίδυμο.

Από τη μεριά της η Ducati δεν έχασε χρόνο και έκανε δικό της τον Pedro Acosta, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει η επόμενη ομάδα του Jorge Martin, ο οποίος διεκδικεί με αξιώσεις το πρωτάθλημα.

Μετά την τιμωρία του Bezzecchi στο Grand Prix της Τσεχίας, οι αντίπαλοι του μείωσαν τη διαφορά από την κορυφή. Ο ομόσταβλός του Martin είναι πλέον στο -8 ενώ η έκπληξη της σεζόν, ο Fabio Di Giannantonio έχει 157 βαθμούς και απέχει 23 από τους 180 του Bezzecchi.

Ο έμπειρος Marc Marquez πήρε τη νίκη στην Τσεχία και έφτασε τους 140 και τώρα θέλει να δώσει συνέχεια με στόχο να φτάσει σε μία τεράστια ανατροπή.

Η πίστα του Assen είναι μία από τις πιο ιστορικές και γρήγορες στο καλεντάρι και έτσι αναμένεται ένας θεαματικός αγώνας. O Marquez ήταν ο θριαμβευτής της περσινής σεζόν και ιδανικά θα ήθελε να επαναλάβει την επιτυχία του.

Ο Bezzecchi βέβαια έρχεται θυμωμένος από τον προηγούμενο αγώνα, όπου ένα σπρώξιμο σε έναν κριτή του στέρησε τη συμμετοχή του και τώρα θέλει να δώσει απαντήσει και να επιβεβαιώσει την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

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