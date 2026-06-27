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The Leopards: Οι «Λεοπαρδάλεις» του Κονγκό ήρθαν με άγριες διαθέσεις στο Μουντιάλ!

The Leopards: Οι «Λεοπαρδάλεις» του Κονγκό ήρθαν με άγριες διαθέσεις στο Μουντιάλ!

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επέστρεψε στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη για δεύτερη φορά στην ιστορία της και απέδειξε ότι η physical δύναμη και το αστείρευτο ταλέντο της μπορούν να σοκάρουν κάθε αντίπαλο. Οι “The Leopards” βρίσκονται στον 11ο όμιλο χωρίς κανένα φόβο, αποφασισμένοι να διεκδικήσουν με νύχια και με δόντια την πρόκριση.

Όταν οι «Λεοπαρδάλεις» βρουν ρυθμό, το physical παιχνίδι τους μπορεί να λυγίσει οποιοδήποτε ευρωπαϊκό ή λατινοαμερικάνικο συγκρότημα.

Το μεγάλο όπλο του Κονγκό είναι η απίστευτη αθλητικότητα και η εκρηκτικότητα που διαθέτει από τη μέση και μπροστά. Με παίκτες που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διαθέτουν εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, το Κονγκό μπορεί να απορροφήσει την πίεση χαμηλά και να βγει στην κόντρα-επίθεση σαν «αστραπή».

Μια ομάδα γεμάτη πολεμιστές που δεν αφήνουν τον αντίπαλο να κάνει το παιχνίδι του. Ταχύτητα στο ένας εναντίον ενός που εκθέτει οποιαδήποτε αργή άμυνα.

Θα κάνει την έκπληξη το Κονγκό στη Novibet;

Το να πάρει το Κονγκό την πρόκριση στα νοκ-άουτ παίζει σε εντυπωσιακές αποδόσεις. Στην πλατφόρμα της Novibet θα βρεις special combos, Over/Under γκολ και head-to-head αγορές.

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