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Ιορδανία – Αργεντινή: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (28/06)

Ιορδανία – Αργεντινή: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (28/06)

Ακόμα μια παράσταση ή ευκαιρία για «ξεμούδιασμα»; Η Αργεντινή καλείται να κάνει το χρέος της απέναντι στην Ιορδανία, σε μια αναμέτρηση στο κουπόνι με ξεκάθαρο φαβορί.

Ιορδανία – Αργεντινή αποδόσεις 

Με τον Λιονέλ Μέσι να γράφει ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμιών Κυπέλλων, η Αργεντινή «καθάρισε» 2-0 την Αυστρία, πέτυχε το 2/2 στο Μουντιάλ 2026 κι εξασφάλισε την πρωτιά του ομίλου.

Η Ιορδανία, παρά την αξιόμαχη παρουσία της, δεν διατηρεί ελπίδες πρόκρισης. Άλλωστε πορεύεται χωρίς βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές και στο πιο πρόσφατο ματς ηττήθηκε 2-1 από την Αλγερία.

Δεν χωράει πολύ συζήτηση το συγκεκριμένο αντάμωμα, στη διάθεση της Αργεντινής θα πάει το παιχνίδι, με την απόδοση του διπλού στην bet365 να βρίσκεται στα… τάρταρα.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Πάντα ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

Ιορδανία – Αργεντινή ειδικά στοιχήματα 

Μελετώντας τις διαθέσιμες επιλογές, έχουμε ξεχωρίσει ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε άκρως δελεαστικές αποδόσεις. Επιπλέον υπάρχει και η εναλλακτική του bet builder για όσουν αρέσκονται σε παιχνίδι με υψηλές αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
2/2+OVER 2,5 ΓΚΟΛ+OVER 7,5 ΚΟΡΝΕΡ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: 1-2, 1-3, 1-4
1ο ΓΚΟΛ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10:00: ΝΑΙ

Ιορδανία – Αργεντινή ειδικά παικτών

Το ματς δίνει την ευκαιρία στον τεχνικό της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, να ξεκουράσει ορισμένους βασικούς ενόψει των νοκ άουτ. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό θα κυνηγήσουμε γκολ από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο στα δύο πρώτα ματς της «Αλμπισελέστε».

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΛΒΑΡΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
ΣΙΜΕΟΝΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
ΑΜΕΡ ΡΑΣΕΜ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ

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