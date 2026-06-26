ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Τα νέα δεδομένα για τον πρώτο σκόρερ στο Παγκόσμιο!

Τα νέα δεδομένα για τον πρώτο σκόρερ στο Παγκόσμιο!
Argentina's Lionel Messi gestures ahead of the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, Mo., Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel)

Το Παγκόσμιο συνεχίζεται και οι “strikers” των εθνικών ομάδων είναι εδώ! Τα φαβορί έχουν ήδη αποκαλυφθεί και η Stoiximan ανεβάζει περισσότερο το στοιχηματικό ενδιαφέρον για τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης!

Οι αποδόσεις για τον Πρώτο σκόρερ του Παγκόσμιου στη Stoiximan!

Ο Λιονέλ Μέσι έχει πάρει προβάδισμα στην κορυφή, έχοντας φτάσει ήδη τα 5 γκολ στη διοργάνωση, γεγονός που τον καθιστά ως το απόλυτο φαβορί! Σε απόσταση αναπνοής ακολουθούν ο Εμπαπέ, Χάαλαντ και Βινίσιους, έχοντας σημειώσει 4 γκολ ο καθένας. Πίσω τους, μια «στρατιά» από κορυφαίους παίκτες καραδοκεί. Ο

Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Χάρι Κέιν βρίσκονται εκεί,έτοιμοι για το δικό τους ξέσπασμα, ενώ την ίδια ώρα παίκτες όπως ο Ντενίζ Ουντάβ, ο Τζόναθαν Ντέιβιντ, ο Φολαρίν

Μπαλόγκαν και ο Κάι Χάβερτς συμπληρώνουν το φοβερό στοιχηματικό ενδιαφέρον!

Το Παγκόσμιο στη Stoiximan χωρίς κατάθεση* με 1026 Δώρα*

Ποιος από αυτούς τους σούπερ σταρ θα καταφέρει να ξεχωρίσει από το πλήθος και να πάρει το πολυπόθητο προβάδισμα για τον τίτλο του Πρώτου σκόρερ του Παγκόσμιου;

Θα καταφέρουν τα “φαβορί” να πάρουν το απόλυτο προβάδισμα ή κάποιο “outsider” θα κάνει την ανατροπή; Η επιλογή είναι δική σου, για αυτό και η Stoiximan είναι εδώ!
Οι αποδόσεις για τον Πρώτο σκόρερ του Παγκόσμιου στη Stoiximan!

Μπαίνεις δυνατά στη δράση με δώρα* που σου δίνουν επιπλέον ευκαιρίες σε Στοίχημα και Live Casino. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επωφεληθείτε άμεσα.

«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα