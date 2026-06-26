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Παναμάς – Αγγλία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (27/06)

Όσο ενθουσιασμό δημιούργησε η Αγγλία στην τεσσάρα της πρεμιέρας κόντρα στην Κροατία, άλλη τόση απογοήτευση προξένησε και στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Μουντιάλ 2026, μένοντας στο 0-0 με την Γκάνα. Κλασικά… 

Υπάρχει και η θετική οπτική, βέβαια, αφού τα Τρία Λιοντάρια έβγαλαν με τέσσερις βαθμούς τα δύο πιο απαιτητικά παιχνίδια του γκρουπ και είναι ήδη αγκαλιά με την πρόκριση. Θα μπορέσουν να κλειδώσουν και την πρωτιά με τρίποντο κόντρα στον Παναμά. Δεν τα… τρομάζει προφανώς, αλλά έχει αποδειχθεί αξιόμαχος και στο Παγκόσμιο Κύπελλο πάντα υπάρχει χώρος για εκπλήξεις. Ακόμη και κόντρα στα προγνωστικά στοιχήματος

Παναμάς – Αγγλία αποδόσεις 

Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, βέβαια τον πρώτο λόγο για τη νίκη δεν υπάρχει αμφιβολία πως τον έχει η Αγγλία. Είναι το απόλυτο φαβορί στο παιχνίδι και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η winmasters

ΠΑΝΑΜΑΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ
15.00winmasters
8.00winmasters
1.16winmasters

Ο Παναμάς θα τα δώσει όλα, μιας και δεν έχει κάτι να χάσει. Η Αγγλία θέλει να… δώσει απαντήσεις και θα έχει όλες της ποιοτικές της μονάδες στη διάθεσή της. Κάπως έτσι, η αγορά των γκολ καθίσταται πολύ πολύ ενδιαφέρουσα με το line, μάλιστα, στο 3,5. Ας δούμε τις σχετικές αποδόσεις. 

OVER 3,5 UNDER 3,5 G/G N/G
2.09winmasters
1.74winmasters
2.15winmasters
1.66winmasters

Παναμάς – Αγγλία ειδικά στοιχήματα 

Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τη μελέτη του παιχνιδιού χωρίς να στρέψουμε το βλέμμα μας και στα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα. Ο λόγος φυσικά για τα ειδικά και τα συνδυαστικά, που πάντα έχουν ξεχωριστή χάρη. 

Τα βρίσκουμε σε πληθώρα και οι ελκυστικές επιλογές, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι που παίρνει… χτίσιμο στις αποδόσεις του, είναι πολλές. Απαραίτητη και η διαλογή, λοιπόν, αλλά μην αγχώνεστε, το πήραμε πάνω μας αυτό το κομμάτι! 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΓΓΛΙΑ -2,5+ΜΠΕΛΙΝΓΚΧΑΜ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΣΑΚΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΑΣΙΣΤ
9.50winmasters
OVER 3,5+ΚΟΡΝΕΡ OVER 9,5+ΚΑΡΤΕΣ OVER 2,5
6.10winmasters
1X+G/G
8.20winmasters
ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ
9.10winmasters
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 1-4
15.00winmasters

Παναμάς – Αγγλία ειδικά παικτών 

Ο Χάρι Κέιν σε ακόμη μια μεγαλη διοργάνωση είναι η αιχμή του δόρατος για την εθνική Αγγλίας, όντας ξανά στην κούρσα για το Χρυσό Παπούτσι. Επειδή όμως, αναμενόμενα και εύλογα, η απόδοση του γκολ του βρίσκεται στα… Τάρταρα μάλλον αξίζει κανείς να στρέψει αλλού την προσοχή του όσον αφορά στα ειδικά παικτών. Ακολουθούν κάποιες ελκυστικές επιλογές για… έμπνευση. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΡΑΪΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
11.00winmasters
ΧΑΡΒΕΪ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
3.55winmasters
ΦΑΧΑΡΔΟ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
2.72winmasters

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