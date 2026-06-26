Κολομβία – Πορτογαλία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (28/06)

Η πρωτιά περνάει από το Μαϊάμι. Κολομβία και Πορτογαλία «μάχονται» για τη θέση οδηγού στον 11ο όμιλο, σε μια αναμέτρηση στο κουπόνι που προβλέπεται συναρπαστική.

Οι «Καφετέρος» προελαύνουν στο γκρουπ με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ωστόσο απέναντί τους βρίσκουν μια ομάδα με φουλ δυναμική και εμπειρία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

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Κολομβία – Πορτογαλία αποδόσεις

Η Κολομβία μπορεί να μην ελκύει με την εικόνα της στο γήπεδο, ωστόσο μετράει το απόλυτο επιτυχιών έπειτα από δύο αγωνιστικές στο Μουντιάλ 2026, με πιο πρόσφατη επικράτηση το 1-0 επί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Η Πορτογαλία έδωσε άμεσα απαντήσεις μετά την γκέλα της πρεμιέρας. Με την υπογραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σκόραρε δύο φορές, ισοπέδωσε 5-0 το Ουζμπεκιστάν.

Οι Ίβηρες χρειάζονται μόνο νίκη για την πρωτιά του ομίλου και σύμφωνα με τις αποδόσεις από τη Stoiximan έχουν τον πρώτο λόγο.

Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι χρήσιμο ένα τσεκ στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά, εκεί όπου βρίσκουμε σε ελκυστική τιμή το Over 2,5.

Κολομβία – Πορτογαλία ειδικά στοιχήματα

Περιμένουμε μια δυνατή σύγκρουση. Η Κολομβία διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και ποιότητα για να δυσκολέψει την Πορτογαλία, που όμως υπερτερεί στα… σημεία. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων έως τώρα στη διοργάνωση, έχουμε κρατήσει ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε αποδόσεις δέλεαρ, ενώ ξεχωρίσαμε κι ένα bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 1,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2.82 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 7.50 Χ2+G/G+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 3.85 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ 2 ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 2.67 ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ: ΝΑΙ 6.30

Κολομβία – Πορτογαλία ειδικά παικτών

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «πήρε το όπλο του» κι αρχίζει να δίνει απαντήσεις. Δεν αποκλείουμε να βρει δίχτυα και κόντρα στην Κολομβία.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 1.91 ΛΟΥΙΣ ΝΤΙΑΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ή ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ 2.87 ΜΠΡΟΥΝΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ 1+ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣ 1.95

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