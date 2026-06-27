Κολομβία – Πορτογαλία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Κολομβία αντιμετωπίζει στο Μαϊάμι την Πορτογαλία για την 3η αγωνιστική του 11ου ομίλου του Μουντιάλ. Η Κολομβία έχει δύο νίκες σε ισάριθμα ματς. Άρχισε με 3-1 κόντρα στο Ουζμπεκιστάν και στη συνέχεια ξεπέρασε με 1-0 τη ΛΔ Κονγκό. Έτσι, εξασφάλισε την πρόκριση στους 32.

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Η Πορτογαλία θέλει έναν βαθμό για να κλειδώσει την πρόκριση χωρίς να νοιάζεται τι θα γίνει στο άλλο ματς, αν και με τέσσερις βαθμούς έχει πολύ καλές πιθανότητες να περάσει ακόμη και αν χάσει, είτε ως δεύτερη είτε ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

Ο άσος της Κολομβίας ανέρχεται στο 4.25** και το διπλό της Πορτογαλίας προσφέρεται στο 1.88** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 2.05** βλέπουμε το Over 2.5 γκολ, στο 1.78** το αντίστοιχο Under.

Ασφαλώς, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που διεξάγεται στο «Hard Rock Stadium», το Over 2.5 σουτ στην εστία από τον Cristiano Ronaldo πάει στο 3.15** (από 2.95), ενώ το Over 0.5 ασίστ από τον Juan Quintero ανέρχεται στο 5.90** (από 5.50).

Επιπλέον, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο τοποθετείται πλέον στο 3.15** (από 2.95), ενώ το να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της η Κολομβία πάει στο 4.80** (από 4.50). Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, o συνδυασμός νίκη Πορτογαλίας & Over 2,5 γκολ εκτοξεύεται στο 4.00** (από 3.20).

Τέσσερις σερί ήττες το Ουζμπεκιστάν

Στην Ατλάντα για τον ίδιο όμιλο η ΛΔ Κονγκό αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν. Η αφρικανική ομάδα πήρε το 1-1 στην πρεμιέρα από την Πορτογαλία και έχασε 1-0 από την Κολομβία τη 2η αγωνιστική. Το Ουζμπεκιστάν ηττήθηκε και στα 2 παιχνίδια του και έφτασε τις 4 σερί ήττες, καθώς είχαν προηγηθεί τα φιλικά με Ολλανδία (1-2) και Καναδά (0-2).

Η νίκη της ΛΔ Κονγκό προσφέρεται στο 1.78**, ενώ αυτή του Ουζμπεκιστάν στο 4.60**. Στο 1.88** βρίσκουμε το να σκοράρουν και οι δύο, όσο και το N/G. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να βρει δίχτυα ο Cedric Bakambu ανεβαίνει στο 2.80** από 2.55, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 3.10** από 2.88, το ημίχρονο/τελικό: 1/1 ανέρχεται στο 3.05** από 2.78, ενώ το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Eldor Shomurodov φτάνει στο 3.85** (από 3.60) με την Ενισχυμένη Απόδοση της Betsson.

Αποκλείστηκε ο Παναμάς

Παναμάς και Αγγλία μονομαχούν στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ για την 3η αγωνιστική του 12ου ομίλου. Ο Παναμάς με δύο ήττες δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει στα νοκ άουτ, την ώρα που η Αγγλία με μία νίκη και μία ισοπαλία βρίσκεται στην κορυφή του γκρουπ. Εννέα νίκες για την ομάδα του Τόμας Τούχελ στα 12 τελευταία παιχνίδια της.

Την επικράτηση του Παναμά τη βλέπουμε στο 22.00**, ενώ αυτήν της Αγγλίας στο 1.17**. Παράλληλα, το να βρουν και οι δύο ομάδες δίχτυα προσφέρεται στο 2.25**, ενώ το N/G στο 1.62**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 0.5 ασίστ από τον Declan Rice πάει στο 3.85**, το Over 2.5 σουτ στην εστία από τον Anthony Gordon ανεβαίνει στο 4.30**, ενώ το Over 11.5 σουτ στην εστία ανέρχεται στο 3.80**. Ακόμη, το 1Χ του Παναμά εμφανίζεται πλέον στο 5.45**, το ακριβές σκορ 0-2 εντοπίζεται στο 6.65**, ενώ το να σημειώσει 2 ή περισσότερα γκολ ο Harry Kane το συναντάμε στο 3.30**. Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, η νίκη της Αγγλίας σε συνδυασμό με το Over 3.5 γκολ εκτοξεύεται στο 2.95** από 2.29.

Εννέα Under στα 12 τελευταία η Γκάνα

Για τον ίδιο όμιλο η Κροατία παίζει στη Φιλαδέλφεια με την Γκάνα. Με γκολ του 34χρονου Μπούντιμιρ η Κροατία επικράτησε 1-0 του Παναμά και ρέφαρε την ήττα από την Αγγλία (4-2). Η Γκάνα δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ και με 4 βαθμούς βρίσκεται 2η. Έφτασε τα 9 Under στις 12 τελευταίες υποχρεώσεις της.

Η νίκη της Κροατίας δίνεται στο 1.82** και αυτή της Γκάνας στο 5.15** στην πλατφόρμα της Betsson. Αναφορικά με τα γκολ, το Over 2.5 τοποθετείται στο 2.25** και το αντίστοιχο Under στο 1.65**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 9.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 3.45**, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Antoine Semeneyo ανέρχεται στο 5.90**, ενώ το να σκοράρει στο 1ο ημίχρονο ο Ante Budimir πάει στο 4.40**. Παράλληλα, το να νικήσει ένα ημίχρονο η Γκάνα το βλέπουμε πλέον στο 3.10**, ενώ ο συνδυασμός νίκη Κροατίας και Over 2.5 γκολ πάει στο 3.60**.

Ισόβαθμες Αλγερία και Αυστρία

Εκεί όπου ηττήθηκε με 3-0 από την Αργεντινή, στο Κάνσας, δίνει το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της στον 10ο όμιλο η Αλγερία. Αντίπαλός της είναι η Αυστρία, η οποία όπως και η ομάδα από τη Βόρεια Αφρική, έχει τρεις βαθμούς μετά από δύο ματς. Στη 2η θέση ωστόσο βρίσκεται η Αυστρία, λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων.

Στο 3.95** τοποθετείται ο άσος της Αλγερίας, στο 2.92** αυτός της Αυστρίας, με το «Χ» να βρίσκεται σχετικά χαμηλά, στο 2.25**. Το G/G δίνεται στο 2.20**, ενώ το N/G, το οποίο συνόδεψε τους 9 από τους 11 τελευταίους αγώνες της Αλγερίας, το βλέπουμε στο 1.65**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 3.85**, το Over 8.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 3.25** και το Over 10.5 κόρνερ ανέρχεται στο 4.35**. Παράλληλα, το να σκοράρει ο Michael Gregoritsch εμφανίζεται πλέον στο 3.65**, ενώ το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Riyad Mahrez εκτοξεύεται στο 5.10** στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson.

Μόνο ο Μέσι έχει σκοράρει για την Αργεντινή

Στο Άρλινγκτον, η αποκλεισμένη Ιορδανία συναντά την ήδη στην επόμενη φάση, Αργεντινή. Η κάτοχος του τροπαίου θα τερματίσει πρώτη στον 10ο όμιλο ανεξαρτήτως αποτελέσματος αυτού του αγώνα. Και τα 5 τέρματά της έως τώρα τα έχει σημειώσει ο Λιονέλ Μέσι.

Η νίκη της Ιορδανίας δίνεται στο 19.50** και αυτή της Αργεντινής στο 1.19**. Το να βρουν και οι δύο δίχτυα το βλέπουμε στο 2.45**, ενώ το N/G προσφέρεται στο 1.55**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 0.5 γκολ από την Ιορδανία ανεβαίνει στο 2.55**, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 4.05**, ενώ το Over 10.5 σουτ στην εστία ανέρχεται στο 3.25**. Παράλληλα, το να είναι πρώτος σκόρερ ο L. Martinez δίνεται στο 3.95**, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Enzo Fernandez εντοπίζεται στο 3.40**, την ώρα που το ακριβές σκορ 0-1 εκτοξεύεται στο 7.70** στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson. Με τη Σούπερ Ενίσχυση, ο συνδυασμός νίκη Αργεντινής και Over 3.5 γκολ πάει στο 3.30** από 2.64.

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