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Ματσάρα κορυφής Κολομβία – Πορτογαλία με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» γκολ

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Το κυρίως μενού στον 11ο όμιλο του Μουντιάλ άργησε, αλλά τελικά κατέφτασε στην τελευταία «στροφή». Ο αγώνας ανάμεσα σε Κολομβία και Πορτογαλία ήταν από την πρώτη στιγμή ο πόλος έλξης για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους, μιας και ήταν ξεκάθαρο πως η μεταξύ τους κόντρα θα έκρινε την κορυφή του ομίλου. Αυτό ωστόσο που ίσως πολλοί να μην περίμεναν είναι πως η Κολομβία θα είχε το πάνω χέρι στη βαθμολογία πριν από το ραντεβού κορυφής.

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Η ομάδα του Νέστερο Λορέντσο είχε αποδείξει από τον προκριματικό γύρο πως δεν αστειεύεται και με όπλο την επιθετική γραμμή έχει μεγάλες αξιώσεις για την πορεία της στο φετινό τουρνουά. Στα προκριματικά της CONMEBOL, μόνο η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι κατάφερε να πετύχει περισσότερα τέρματα από τους Κολομβιανούς, οι οποίοι έχουν μεταφέρει την καλή τους φόρμα και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Χάρη σε μια επιθετική τριπλέτα που του απαρτίζεται από τους Λουίς Ντίας, Χάμες Ροντρίγκες και Λουίς Σουάρες, το σύνολο του Λορέντσο μετράει το 2/2 απέναντι σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουζμπεκιστάν και βρίσκεται μόνο στην κορυφή του ομίλου. Με τους έξι βαθμούς που συγκέντρωσε έχει κλειδώσει ήδη την παρουσία του στους «32» του Μουντιάλ και τα τέσσερα γκολ που έχει καταγράψει στις δυο πρώτες αναμετρήσεις καταδεικνύουν την επιθετική απειλή.

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Απέναντι στην Πορτογαλία, η Κολομβία θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω κόντρα σε ένα σύνολο γεμάτο σούπερσταρ, το οποίο ωστόσο καλείται με τη σειρά του να αποδείξει πράγματα στον ίδιο του τον εαυτό. Στην πρεμιέρα τους άλλωστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οι Ίβηρες τα θαλάσσωσαν κι έμειναν στο 1-1 απέναντι στη Λ.Δ του Κονγκό, ξεκινώντας με το αριστερό την πορεία τους στη διοργάνωση.

Στο ματς που ακολούθησε απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο… ξεμπούκωσε και με δυο γκολ ηγήθηκε της ομάδας του για να την οδηγήσει σε μια επιβλητική πεντάρα (5-0), η οποία αρκούσε για να την θέσει ξανά σε τροχιά πρόκρισης. Η αποστολή της Πορτογαλίας ωστόσο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Χρειάζεται άλλωστε το τρίποντο για να ανέβει στην κορυφή του ομίλου, αλλά ακόμα περισσότερο μια πειστική εμφάνιση κόντρα σε έναν σοβαρό αντίπαλο που θα της δώσει καύσιμο για τη συνέχεια. Προς το παρόν πάντως, η εικόνα της σε συνδυασμό με την παρουσία της Κολομβίας συνηγορούν σε ένα παιχνίδι που θα  κριθεί στις λεπτομέρειες, καθώς οι δυο τους θα παλεύουν για μια νίκη πρεστίζ και την πρωτιά του ομίλου.

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Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
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