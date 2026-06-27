Ξημερώματα Κυριακής με φουλ Παγκόσμιο και 1026 Δώρα* χωρίς κατάθεση!

Η φάση των ομίλων έφτασε στην τελευταία αγωνιστική της η οποία φέρνει παιχνίδια που μπορούν να κρίνουν προκρίσεις και ανατροπές! Παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Αγγλία και η Αργεντινή “προετοιμάζονται” για την επόμενη φάση, την ώρα που το Πορτογαλία-Κολομβία προσφέρει το απόλυτο στοιχηματικό ντέρμπι και ομάδες όπως η Γκάνα και ο Παναμάς κυνηγούν τη μεγάλη υπέρβαση!

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Η ημέρα ξεκινά με τον Παναμά απέναντι στην Αγγλία, σε ένα παιχνίδι όπου τα «Λιοντάρια» θέλουν να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί και να «κλειδώσουν» την πρωτιά. Λίγες ώρες αργότερα, η Κροατία αντιμετωπίζει τη Γκάνα σε μία αναμέτρηση όπου η πρόκριση βρίσκεται στο επίκεντρο για τον ίδιο όμιλο!

Η Κολομβία κοντράρεται με την Πορτογαλία σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της ημέρας. Οι δύο ομάδες έχουν ήδη δείξει τη δυναμική τους στη διοργάνωση, με τους Πορτογάλους και τους Κολομβιανούς να διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε μια μάχη γεμάτη αστέρες που θα κρίνει την κορυφή. Παράλληλα, το Κονγκό και το Ουζμπεκιστάν δίνουν τη δική τους μάχη με φόντο πολύτιμους βαθμούς που ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικοί για τη συνέχεια και το εισιτήριο των νοκ-άουτ!

Την ίδια ώρα, η Αλγερία αντιμετωπίζει την Αυστρία σε μία αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον και έντονη τακτική, ενώ η Ιορδανία αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας απέναντι στην πανίσχυρη Αργεντινή!

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Θα επιβεβαιώσουν η Αγγλία, η Πορτογαλία και η Αργεντινή τον ρόλο των φαβορί; Θα κάνει η Κροατία ακόμα ένα βήμα προς τα νοκ άουτ; Ή μήπως ομάδες όπως ο Παναμάς, η Γκάνα και η Ιορδανία θα χαρίσουν νέες εκπλήξεις στο Παγκόσμιο; Το Mission έρχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε μία ημέρα γεμάτη κρίσιμες μονομαχίες και πλούσιο στοιχηματικό ενδιαφέρον!

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