ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Ξημερώματα Κυριακής με φουλ Παγκόσμιο και 1026 Δώρα* χωρίς κατάθεση!

Ξημερώματα Κυριακής με φουλ Παγκόσμιο και 1026 Δώρα* χωρίς κατάθεση!

Η φάση των ομίλων έφτασε στην τελευταία αγωνιστική της η οποία φέρνει παιχνίδια που μπορούν να κρίνουν προκρίσεις και ανατροπές! Παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Αγγλία και η Αργεντινή “προετοιμάζονται” για την επόμενη φάση, την ώρα που το Πορτογαλία-Κολομβία προσφέρει το απόλυτο στοιχηματικό ντέρμπι και ομάδες όπως η Γκάνα και ο Παναμάς κυνηγούν τη μεγάλη υπέρβαση!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στις αναμετρήσεις του Παγκόσμιου!

Η ημέρα ξεκινά με τον Παναμά απέναντι στην Αγγλία, σε ένα παιχνίδι όπου τα «Λιοντάρια» θέλουν να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί και να «κλειδώσουν» την πρωτιά. Λίγες ώρες αργότερα, η Κροατία αντιμετωπίζει τη Γκάνα σε μία αναμέτρηση όπου η πρόκριση βρίσκεται στο επίκεντρο για τον ίδιο όμιλο!

Η Κολομβία κοντράρεται με την Πορτογαλία σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της ημέρας. Οι δύο ομάδες έχουν ήδη δείξει τη δυναμική τους στη διοργάνωση, με τους Πορτογάλους και τους Κολομβιανούς να διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε μια μάχη γεμάτη αστέρες που θα κρίνει την κορυφή. Παράλληλα, το Κονγκό και το Ουζμπεκιστάν δίνουν τη δική τους μάχη με φόντο πολύτιμους βαθμούς που ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικοί για τη συνέχεια και το εισιτήριο των νοκ-άουτ!

Την ίδια ώρα, η Αλγερία αντιμετωπίζει την Αυστρία σε μία αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον και έντονη τακτική, ενώ η Ιορδανία αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας απέναντι στην πανίσχυρη Αργεντινή!

Το Παγκόσμιο στη Stoiximan χωρίς κατάθεση* με 1026 Δώρα*

Θα επιβεβαιώσουν η Αγγλία, η Πορτογαλία και η Αργεντινή τον ρόλο των φαβορί; Θα κάνει η Κροατία ακόμα ένα βήμα προς τα νοκ άουτ; Ή μήπως ομάδες όπως ο Παναμάς, η Γκάνα και η Ιορδανία θα χαρίσουν νέες εκπλήξεις στο Παγκόσμιο; Το Mission έρχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε μία ημέρα γεμάτη κρίσιμες μονομαχίες και πλούσιο στοιχηματικό ενδιαφέρον!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στις αναμετρήσεις του Παγκόσμιου!

Μπαίνεις δυνατά στη δράση με δώρα* που σου δίνουν επιπλέον ευκαιρίες σε Στοίχημα και Live Casino. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επωφεληθείτε άμεσα.

«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα