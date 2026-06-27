ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Η τελευταία αγωνιστική των ομίλων υπόσχεται συγκινήσεις με ειδικά στοιχήματα!

Η τελευταία αγωνιστική των ομίλων υπόσχεται συγκινήσεις με ειδικά στοιχήματα!
Cristiano Ronaldo of Portugal celebrates after scoring team s third goal during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Group K match between Portugal and Uzbekistan at Houston Stadium on June 23th,2026 Photo by Joao Bravo/Sports Press Photo Joao Bravo/Sports Press Photo / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xJoaoxBravo/SportsxPressxPhotox/xSPPx spp-en-JoBrPrPh-JBF_7188

Η τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου φτάνει στο τέλος της, με το ενδιαφέρον να είναι στα ύψη.

Το παιχνίδι που συγκεντρώνει πολλά βλέμματα είναι αυτό ανάμεσα στην Κολομβία και την Πορτογαλία στο οποίο και θα κριθεί η πρώτη θέση του ομίλου.

Η παρέα του Χάμες Ροντρίγκεζ έχει δύο νίκες στον όμιλο και την πολυτέλεια να μπορεί να βολεύεται και με την ισοπαλία προκειμένου να τερματίσει στην κορυφή.

Από την άλλη η Πορτογαλία «ξέσπασε» απέναντι στο Ουζμπεκιστάν παίρνοντας μία εμφατική νίκη με 5-0, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκει δύο φορές δίχτυα.

Κολομβία – Πορτογαλία 1: 4.00 X: 3.70 2: 1.88

Ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, η Αγγλία έχει τον ρόλο του μεγάλου φαβορί με αντίπαλο τον Παναμά. Μετά το 0-0 απέναντι στην Γκάνα, το σύνολο του Τούχελ παραμένει στην κορυφή του ομίλου αλλά θέλει μία «καθαρή» νίκη με ευρύ σκορ για να μην ανησυχεί για το αποτέλεσμα του Κροατία – Γκάνα.

Σαφώς και έχει τον πρώτο λόγο, ενώ ο Παναμάς είναι οριστικά τέταρτος στον όμιλο. Οι διασταυρώσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην πορεία των ομάδων, με τους Άγγλους όμως να έχουν αυτοπεποίθηση και ψυχολογία.

Παναμάς – Αγγλία 1: 13.50 X: 6.90 2: 1.20

Ο Λιονέλ Μέσι οδηγεί την κούρσα των πρώτων σκόρερ του Μουντιάλ με 5 γκολ, με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Ιορδανία, έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου.

Ο «Πούλγκα» έγραψε ιστορία στο ματς με την Αυστρία, ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε και έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα. Τώρα μπορεί η «αλμπισελέστε» να μην έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά ο ίδιος ίσως πάρει και πάλι θέση βασικού.

Ιορδανία – Αργεντινή 1: 12.75 X: 6.50 2: 1.22

Το Κονγκό θέλει να γράψει ιστορία και να πάρει την πρόκριση για τους «32» της διοργάνωσης. Για να το πετύχει αυτό πρέπει να επικρατήσει του Ουζμπεκιστάν, το οποίο έχει λιγοστές ελπίδες για να περάσει στην επόμενη φάση.

Άλλωστε οι Αφρικανοί έχουν σταθεί καλά και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, με σαφώς πιο δυνατούς αντιπάλους όπως η Πορτογαλία και η Κολομβία.

Οι Ουζμπέκοι από την άλλη φαίνονται κατώτεροι των περιστάσεων και το πιθανότερο είναι το ταξίδι τους να τελειώσει εδώ.

ΛΔ Κονγκό – Ουζμπεκιστάν 1: 1.81 X: 4.00 2: 4.05

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Παγκόσμιο Κύπελλο

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα