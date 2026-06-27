Η τελευταία αγωνιστική των ομίλων υπόσχεται συγκινήσεις με ειδικά στοιχήματα!

Η τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου φτάνει στο τέλος της, με το ενδιαφέρον να είναι στα ύψη.

Το παιχνίδι που συγκεντρώνει πολλά βλέμματα είναι αυτό ανάμεσα στην Κολομβία και την Πορτογαλία στο οποίο και θα κριθεί η πρώτη θέση του ομίλου.

Η παρέα του Χάμες Ροντρίγκεζ έχει δύο νίκες στον όμιλο και την πολυτέλεια να μπορεί να βολεύεται και με την ισοπαλία προκειμένου να τερματίσει στην κορυφή.

Από την άλλη η Πορτογαλία «ξέσπασε» απέναντι στο Ουζμπεκιστάν παίρνοντας μία εμφατική νίκη με 5-0, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκει δύο φορές δίχτυα.

Κολομβία – Πορτογαλία 1: 4.00 X: 3.70 2: 1.88

Ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, η Αγγλία έχει τον ρόλο του μεγάλου φαβορί με αντίπαλο τον Παναμά. Μετά το 0-0 απέναντι στην Γκάνα, το σύνολο του Τούχελ παραμένει στην κορυφή του ομίλου αλλά θέλει μία «καθαρή» νίκη με ευρύ σκορ για να μην ανησυχεί για το αποτέλεσμα του Κροατία – Γκάνα.

Σαφώς και έχει τον πρώτο λόγο, ενώ ο Παναμάς είναι οριστικά τέταρτος στον όμιλο. Οι διασταυρώσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην πορεία των ομάδων, με τους Άγγλους όμως να έχουν αυτοπεποίθηση και ψυχολογία.

Παναμάς – Αγγλία 1: 13.50 X: 6.90 2: 1.20

Ο Λιονέλ Μέσι οδηγεί την κούρσα των πρώτων σκόρερ του Μουντιάλ με 5 γκολ, με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Ιορδανία, έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου.

Ο «Πούλγκα» έγραψε ιστορία στο ματς με την Αυστρία, ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε και έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα. Τώρα μπορεί η «αλμπισελέστε» να μην έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά ο ίδιος ίσως πάρει και πάλι θέση βασικού.

Ιορδανία – Αργεντινή 1: 12.75 X: 6.50 2: 1.22

Το Κονγκό θέλει να γράψει ιστορία και να πάρει την πρόκριση για τους «32» της διοργάνωσης. Για να το πετύχει αυτό πρέπει να επικρατήσει του Ουζμπεκιστάν, το οποίο έχει λιγοστές ελπίδες για να περάσει στην επόμενη φάση.

Άλλωστε οι Αφρικανοί έχουν σταθεί καλά και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, με σαφώς πιο δυνατούς αντιπάλους όπως η Πορτογαλία και η Κολομβία.

Οι Ουζμπέκοι από την άλλη φαίνονται κατώτεροι των περιστάσεων και το πιθανότερο είναι το ταξίδι τους να τελειώσει εδώ.

ΛΔ Κονγκό – Ουζμπεκιστάν 1: 1.81 X: 4.00 2: 4.05

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