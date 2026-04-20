Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ με Bet Builder και Κορυφαίες Αποδόσεις στην Betsson

Η Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται στο «Selhurst Park» τη Γουέστ Χαμ για την 33η αγωνιστική της Premier League. Πολύ σημαντικό ματς, ιδίως για τη Γουέστ Χαμ, που παλεύει για να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία. Η γηπεδούχος μετράει 13 νίκες, 17 ισοπαλίες και 19 ήττες με αντιπάλους τα «σφυριά».

Η Κρίσταλ Πάλας στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της μπορεί να ηττήθηκε με 2-1 από την Φιορεντίνα εκτός έδρας, αλλά εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Conference League, καθώς είχε επιβληθεί με 3-0 στο α’ ματς. Στην ημιτελική φάση θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντονέτσκ, με το πρώτο ματς να διεξάγεται στην ουδέτερη Κρακοβία στις 30 Απριλίου. Στην Πρέμιερ Λιγκ είναι αήττητη εδώ και τρεις αγωνιστικές (δύο νίκες). Στο πιο πρόσφατο νίκησε με ανατροπή ημιχρόνου τη Νιούκαστλ, σκοράροντας στο 80’ και το 94’ (2-1). Διατηρείται αήττητη στους 6 πιο πρόσφατους εντός έδρας αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις (4 νίκες).

Η Γουέστ Χαμ, από τη μεριά της, μάχεται για να παραμείνει στην Premier League. Την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχε σπουδαία νίκη με 4-0 επί της Γουλβς εντός έδρας. Γενικά, το τελευταίο διάστημα στο πρωτάθλημα Αγγλίας έχει ανεβάσει την απόδοσή της, έχοντας μόνο μια ήττα σε τέσσερις αγωνιστικές (2 νίκες). Στα 8 πιο πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια της μετράει 4 νίκες και ισάριθμες ήττες. Στον πρώτο γύρο ηττήθηκε 1-2 από την Κρίσταλ Πάλας, στο τρίτο σερί διπλό ανάμεσά τους ανεξαρτήτως γηπεδούχου. Οι 18 τελευταίοι αγώνες της με τη συγκεκριμένη αντίπαλο είχαν από δύο γκολ και πάνω.

Στο Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ οι αποδόσεις δίνουν το προβάδισμα στους «αετούς» για να πάρουν τη νίκη. Συγκεκριμένα, ο άσος της Κρίσταλ Πάλας προσφέρεται στο 2.50 και το διπλό της Γουέστ Χαμ ανέρχεται στο 3.10. Παράλληλα, το Over 2,5 γκολ βρίσκεται στο 1.95 και το αντίστοιχο Under το συναντάμε στο 1.90. Όσον αφορά τον συνδυασμό Goal/Goal & Over 2,5 γκολ, πληρώνει 2.20.

