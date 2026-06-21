Ισπανία – Σαουδική Αραβία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Ισπανία αντιμετωπίζει στην Ατλάντα των ΗΠΑ τη Σαουδική Αραβία για τη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου του Μουντιάλ. Οι Ισπανοί μετρούν 3 νίκες σε ισάριθμα ματς με τους Σαουδάραβες (9-2 γκολ).

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Η Ισπανία άρχισε την προσπάθειά της στη διοργάνωση με ισοπαλία 0-0 κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι. Ήταν νωθρή στο πρώτο μέρος και είχε μια φλύαρη κατοχή. Προς το τέλος της αναμέτρησης έχασε τις καλύτερες ευκαιρίες της.

Η Σαουδική Αραβία την πρώτη αγωνιστική έφερε 1-1 με την Ουρουγουάη. Προηγήθηκε στο σκορ, αλλά δέκα λεπτά πριν από το φινάλε λύγισε στην πίεση της αντιπάλου της. Τουλάχιστον άντεξε ως το τέλος και πήρε τον πόντο.

Ο άσος της Ισπανίας προσφέρεται στο 1.14** και το διπλό της Σαουδική Αραβίας εκτοξεύεται στο 30.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το G/G τοποθετείται στο 3.05**, ενώ το N/G στο 1.36**.

Όπως πάντα, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στον αγώνα που διεξάγεται στο «Mercedes-Benz Stadium», το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 2.85** (από 2.65), το Over 10.5 σουτ στην εστία πάει στο 2.10** από 1.95, ενώ το Over 0.5 ασίστ από τον Lamine Yamal (Ισπανία) ανέρχεται στο 3.00** (από 2.80).

Επιπλέον, το να σημειωθεί το 1ο γκολ το διάστημα 00:00-14:59 εντοπίζεται πλέον στο 3.55** (από 3.30), το να σκοράρει 2+ γκολ ο Mikel Oyarzabal πάει στο 3.65** (από 3.30) και το ακριβές σκορ 2-0 εμφανίζεται στο 6.00** (από 5.60). Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός νίκη Ισπανίας & Goal/Goal εκτοξεύεται στο 4.75** (από 3.80).

Σκοράρει εδώ και 5 ματς το Ιράν

Για τη 2η αγωνιστική του 7ου γκρουπ το Βέλγιο αντιμετωπίζει στο Λος Άντζελες το Ιράν.

Το Βέλγιο ήταν εξ αρχής το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά στο γκρουπ. Ωστόσο, στον πρώτο του αγώνα δεν τα κατάφερε. Έμεινε στο 1-1 με την Αίγυπτο. Βρέθηκε να χάνει από το γκολ του Ασούρ στο 19’, αλλά ισοφάρισε με το αυτογκόλ του Χάνι στο 66’.

Προβληματισμός υπήρξε και στις τάξεις του Ιράν. Είχε το θεωρητικό προβάδισμα απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, αλλά βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, στο 7’ και στο 54’. Κατάφερε να ισοφαρίσει αρχικώς στο 32’ και μετά στο 64’. Βρήκε δίχτυα στα 5 τελευταία παιχνίδια του.

Η νίκη του Βελγίου τοποθετείται στο 1.45** στην πλατφόρμα της Betsson, ενώ το διπλό του Ιράν παρέχεται στο 8.10**. Το G/G το βρίσκουμε στο 2.08**, ενώ το N/G προσφέρεται στο 1.72**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να νικήσει ένα ημίχρονο το Ιράν ανεβαίνει στο 4.10** από 3.85, το Over 11.5 κόρνερ πάει στο 3.60** από 3.35, ενώ το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανέρχεται στο 2.90** από 2.70.

Παράλληλα, το Over 0.5 ασίστ από τον Doku εμφανίζεται στο 3.75** από 3.50, ενώ το combo νίκη Βελγίου και Over 3.5 γκολ τοποθετείται στο 4.40** από 4.00. Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, το να χριστεί σκόρερ ο De Ketelaere εκτοξεύεται στο 3.45** από 2.85.

Από έναν βαθμό πήραν Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι

Για τη 2η αγωνιστική του 8ου ομίλου, η Ουρουγουάη κοντράρεται στο Μαϊάμι των ΗΠΑ με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Η Ουρουγουάη μπήκε στο Μουντιάλ με ισοπαλία 1-1 κόντρα στη Σαουδική Αραβία. Βρέθηκε να χάνει, αλλά αντέδρασε και δέκα λεπτά πριν από το τέλος σκόραρε. Ως το τέλος πίεσε, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη.

Το Πράσινο Ακρωτήρι υπέγραψε απέσπασε ισοπαλία 0-0 από την Ισπανία παίζοντας με αυτοθυσία, έχοντας έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, ενώ στο πλευρό της ήταν και η τύχη.

Ο άσος της Ουρουγουάης βρίσκεται στο 1.52** και το διπλό του Πράσινου Ακρωτηρίου ανέρχεται στο 8.10** στην πλατφόρμα της Betsson. Ταυτόχρονα, το Over 2.5 γκολ δίνεται στο 2.28** και το αντίστοιχο Under στο 1.65**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις του αγώνα που διεξάγεται στο «Hard Rock Stadium», το Over 1.5 συνολικά σουτ στην εστία από τον Federico Valverde πάει στο 3.40** (από 3.20), το να σκοράρει οποτεδήποτε ο Darwin Nunez ανεβαίνει στο 2.50** (από 2.25), ενώ το να νικήσει ένα ημίχρονο το Πράσινο Ακρωτήρι τοποθετείται στο 4.25** (από 3.95).

Ακόμη, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο εμφανίζεται στο 3.25** (από 3.05) στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson, ενώ το combo νίκη Ουρουγουάης & Over 2,5 γκολ πάει στο 3.05** (από 2.75).

Δύο νίκες στα επτά τελευταία η Αίγυπτος

Η 2η αγωνιστική του 7ου ομίλου ολοκληρώνεται με τον αγώνα Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος, ματς που διεξάγεται στο «BC Place» του Βανκούβερ του Καναδά.

Η Νέα Ζηλανδία έρχεται από το 2-2 με το Ιράν. Δύο φορές προηγήθηκε, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της. Ωστόσο, έδειξε πολλά καλά στοιχεία και σαφώς παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Η Αίγυπτος έμεινε στο 1-1 με το Βέλγιο. Για μεγάλο διάστημα έπαιξε καλύτερα από την αντίπαλό της. Μάλιστα, προηγήθηκε και έδειχνε να έχει υπό έλεγχο το παιχνίδι, αλλά ένα αυτογκόλ της χάλασε τα σχέδια. Μόλις 2 νίκες στα 7 τελευταία της παιχνίδια.

Η νίκη της Νέας Ζηλανδίας εντοπίζεται στο 5.95** και το διπλό της Αιγύπτου το συναντάμε στο 1.62** στην πλατφόρμα της Betsson. Αναφορικά με τα γκολ, το Over 2.5 δίνεται στο 2.25** και το αντίστοιχο Under στο 1.65**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει οποτεδήποτε ο Mohamed Salah πάει στο 2.25** (από 2.05), το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Chris Wood ανεβαίνει στο 4.05** από 3.80, ενώ ο συνδυασμός νίκη Αιγύπτου και Over 2.5 γκολ ανέρχεται στο 3.30**.

Παράλληλα, το να κερδίσει οποιοδήποτε ημίχρονο η Νέα Ζηλανδία εμφανίζεται στο 3.50** (από 3.25) στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ενώ το να σημειωθεί το 1ο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 το βλέπουμε στο 4.10** (από 3.85).

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