Η Betsson πλήρωσε την κατάκτηση του πρωταθλήματος για τον Αθηναϊκό και επέστρεψε το ποντάρισμα σε όσους είχαν επιλέξει Παναθηναϊκό!

Η υπόθεση του τίτλου στην Α1 γυναικών κρίθηκε εκτός παρκέ, όμως οι παίκτες της Betsson βγήκαν κερδισμένοι ανεξαρτήτως επιλογής.

Ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς οι “πράσινες” αποχώρησαν στο ημίχρονο, διαμαρτυρόμενες για την απαγόρευση εισόδου σε φιλάθλους τους. Η εξέλιξη αυτή έφερε την υπόθεση στα γραφεία, με την τελική απόφαση να καθορίζει και τον πρωταθλητή.

Καθώς απορρίφθηκε η ένσταση του Παναθηναϊκού, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, εφαρμόστηκε ο κανονισμός που οδηγεί σε αποβολή της ομάδας που αποχωρεί από αγώνα. Έτσι, ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε πρωταθλητής, κατακτώντας τον πέμπτο τίτλο της ιστορίας του.

Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε ένα ιδιαίτερο στοιχηματικό σκηνικό, μιας και το αποτέλεσμα κρίθηκε διοικητικά και όχι μέσα στο γήπεδο.

Η Betsson από την πλευρά της ως ένδειξη καλής θέλησης πλήρωσε κανονικά τα στοιχήματα υπέρ του Αθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ παράλληλα αποφάσισε να επιστρέψει το ποντάρισμα σε όσους είχαν επιλέξει τον Παναθηναϊκό.

