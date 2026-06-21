Φουλ μουντιαλική δράση με τρομερές αποδόσεις στη winmasters!

Πότε ήρθε το Μουντιάλ, πότε μπήκαμε άπαντες σε φουλ μουντιαλικούς ρυθμούς, ούτε που το καταλάβαμε. Αυτό που έχει σημασία, πάντως, είναι το να το απολαύσουμε.

Και σε αυτό ακριβώς βοηθά η winmasters που… σκοράρει συνεχώς με τις κορυφαίες αποδόσεις της αγοράς. Δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια έχει το πρόγραμμα της Κυριακής, οπότε πάμε να δούμε τι παίζει!

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Ξεκινάμε με το Ισπανία – Σαουδική Αραβία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μιας και η Ρόχα έκανε την γκέλα της αγωνιστικής στην πρεμιέρα της, μένοντας στο μηδέν με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Θέλει πάση θυσία τη νίκη κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Δώνη και είναι μεγάλο φαβορί για αυτή. Χαρακτηριστικό το 1.10 του άσου, ενώ το διπλό το βρίσκουμε στο 24.00 και την ισοπαλία στο 10.00.

Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές σε ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, όπως το combo για νίκη της Ισπανίας με χάντικαπ -2,5, Over 9,5 κόρνερ στο παιχνίδι συνολικά και γκολ του Λαμίν Γιαμάλ στο 4.35.

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Λίγο αργότερα, τα ξίφη τους διασταυρώνουν το Βέλγιο με το Ιράν, σε ακόμη ένα ματς με βαρβάτο φαβορί. Η νίκη των Βέλγων τιμολογείται στο 1.42, με αυτή των Ιρανών στο 7.60 και την ισοπαλία στο 4.70.

Και σε αυτό το παιχνίδι θα ήταν τουλάχιστον… αφελές να μην ρίξουμε μια ματιά στις πιο ενδιαφέρουσες αγορές. Για παράδειγμα, η νίκη του Βελγίου με G/G και Over 2,5 μάς πάει στο 3.40, ενώ με 2.90 πληρώνει το ενδεχόμενο να υπάρξει πέναλτι στον αγώνα.

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