Το γκολ του Ντοκού έχει «Χρυσή Ενίσχυση» στο Βέλγιο – Ιράν

Το Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται, με το Βέλγιο να αντιμετωπίζει το Ιράν για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Η πρεμιέρα για τους Red Devils δεν ήταν ιδανική, καθώς έμειναν μακριά από το καλό τους πρόσωπο και κόλλησαν στο 1-1 απέναντι στην Αίγυπτο. Στην ίσως τελευταία ευκαιρία της χρυσής γενιάς του να κάνει το βήμα παραπάνω σε κορυφαίο τουρνουά, η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία δεν δικαίωσε τις προσδοκίες.

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Σπατάλησε ένα ολόκληρο ημίχρονο κόντρα στους Αφρικανούς, βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ και στο τέλος μάλιστα θα πρέπει να νιώθει ευχαριστημένο που πήρε τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας. Υπήρχαν ωστόσο και διάφορες αναλαμπές. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Βέλγοι ανέκαμψαν, δημιούργησαν στιγμές από τις πτέρυγες κι από μια τέτοια επίθεση κατάφεραν να βρουν και το γκολ της ισοφάρισης. Ο Ντοκού από την αριστερή πλευρά προσπαθούσε συνεχώς να δημιουργεί ρήγματα, ζητούσε με επιμονή τη μπάλα στα πόδια κι έδειξε πως μπορεί να εξελιχθεί σε ηγετική μορφή για την ομάδα του ενόψει της συνέχειας.

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Από την πλευρά του, το Ιράν μοιράζεται την ίδια συγκομιδή με τους Βέλγους, καθώς με τη σειρά του δεν παρουσιάστηκε σοβαρό την πρώτη αγωνιστική και έμεινε στην ισοπαλία με 2-2 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Τα αμυντικά προβλήματα πρόδωσαν τους Ασιάτες που φάνηκαν επηρεασμένοι από τη διπλωματική «Οδύσσεια» που πέρασαν για να βρεθούν τελικά στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Και πάλι καλά να λένε δηλαδή, από τη στιγμή που οι Νεοζηλανδοί προηγήθηκαν δυο φορές και κατάφεραν να τους ρίξουν στο καναβάτσο. Μια εμφάνιση που δεδομένα χτύπησε καμπανάκια στο «στρατόπεδο» του Ιράν κι άφησε υποσχέσεις στους Βέλγους πως μπορούν να διορθώσουν τη «μουτζούρα» της πρώτης αγωνιστικής στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Σε κάθε περίπτωση, η επικείμενη κόντρα αναμένεται να φανεί καταλυτική για την πορεία του ομίλου και οι Red Devils γνωρίζουν πως ένα τρίποντο κόντρα στους Ιρανούς μπορεί να τους στείλει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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