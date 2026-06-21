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Έπαθλο* ανταμοιβής στις αναμετρήσεις του Παγκόσμιου στη Stoiximan!

Έπαθλο* ανταμοιβής στις αναμετρήσεις του Παγκόσμιου στη Stoiximan!

Η δράση στο Παγκόσμιο συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον την Κυριακή, φέρνοντας στο γήπεδο κομβικές αναμετρήσεις! Από την Ισπανία που θέλει να επιβάλει τον δικό της ρυθμό, μέχρι το Βέλγιο απέναντι στο πάντα σκληροτράχηλο Ιράν, οι ισορροπίες στους ομίλους κρέμονται από μια κλωστή και το θέαμα αναμένεται καθηλωτικό!

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Η ημέρα ξεκινά με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και τη Σαουδική Αραβία, με την“ Furia Roja” να ψάχνει μια καθαρή νίκη που θα την εδραιώσει στην κορυφή του γκρουπ. Στη συνέχεια, η Ουρουγουάη δοκιμάζεται απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήριο, σε ένα παιχνίδι όπου οι Λατινοαμερικάνοι ψάχνουν αντίδραση. Το βράδυ, το Βέλγιο αντιμετωπίζει το Ιράν,, ενώ η αγωνιστική ημέρα ολοκληρώνεται με το Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος, με τους Αιγύπτιους να θέλουν τους τρεις βαθμούς που θα τους βάλουν για τα καλά σε τροχιά πρόκρισης!

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Είναι η ώρα των μεγάλων φαβορί να πάρουν προβάδισμα ή μήπως το πρόγραμμα κρύβει νέες ανατροπές; Κανένα αποτέλεσμα δεν θεωρείται δεδομένο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα! Στη Stoiximan, το παιχνίδι σου ανεβαίνει επίπεδο και κάθε αναμέτρηση αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον με τα Mission και τα έπαθλα* ανταμοιβής που διεκδικείς!

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