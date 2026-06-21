Υπόσχονται συγκινήσεις τα παιχνίδια της Κυριακής με ενισχυμένες αποδόσεις!

Σπουδαία παιχνίδια, μεγάλα σκορ και συγκινήσεις μας έχει προσφέρει ήδη το Παγκόσμιο Κύπελλο και ακόμα δεν έχουμε μπει στα παιχνίδια των νοκ-άουτ.

Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη πήρε έναν πολύτιμο βαθμό (1-1) στην πρεμιέρα της απέναντι στην Ουρουγουάη και τώρα έχει ακόμα δυσκολότερο έργο.

Η Ισπανία έπεσε θύμα έκπληξης καθώς έμεινε στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήριο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, προβλημάτισαν με την απόδοσή τους και ψάχνουν ένα «ξέσπασμα» απέναντι στους Σαουδάραβες. Θα καταφέρει το σύνολο του Δώνη να πετύχει άλλη μία έκπληξη;

Ισπανία – Σαουδική Αραβία 1: 1.12 X: 8.40 2: 25.00

Το Πράσινο Ακρωτήριο ζει το δικό του παραμύθι, καθώς ο βαθμός με τους Ισπανούς πανηγυρίστηκε έντονα. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο τερματοφύλακάς του, Βοζίνια ο οποίος σταμάτησε κάθε προσπάθεια των αντιπάλων του.

Μέσα σε ένα βράδυ έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο και τώρα θέλει να κάνει το ίδιο και με την Ουρουγουάη.

Η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα είχε 28 σουτ στην αναμέτρηση με τη Σαουδική Αραβία, ισοφάρισε όμως στο τέλος και δεν μπόρεσε να ξεκινήσει νικηφόρα την πορεία της.

Δεν έχει πολλά περιθώρια για απώλειες διαφορετικά θα πάει σε έναν τελικό πρόκρισης με την Ισπανία την τελευταία αγωνιστική.

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο 1: 1.52 X: 3.95 2: 7.10

Στον 7ο όμιλο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, όλες οι ομάδες έχουν από έναν βαθμό. Το Βέλγιο έμεινε στο 1-1 με την Αίγυπτο και τώρα αντιμετωπίζει το Ιράν.

Για άλλη μία φορά οι Βέλγοι έχουν τον ρόλο του φαβορί, όμως δεν εντυπωσίασαν με την εικόνα τους στο πρώτο ματς και καλούνται να δώσουν απαντήσεις. Το Ιράν αντέδρασε και τις δύο φορές που έμεινε πίσω στο σκορ απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, όμως ήταν δύσκολο να φτάσει στην ανατροπή.

Βέλγιο – Ιράν 1: 1.43 X: 4.45 2: 7.70

Στην άλλη αναμέτρηση, η Νέα Ζηλανδία και η Αίγυπτος έρχονται αντιμέτωπες στο Βανκούβερ. Οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν καλή εικόνα στο ματς με το Ιράν και ας πήραν στο τέλος μόνο τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2).

Δημιούργησαν ευκαιρίες, συνεργάστηκαν ιδανικά στην επίθεση και πηγαίνουν με ανεβασμένη ψυχολογία στην αναμέτρηση.

Το ίδιο σκηνικό ισχύει και στην Αίγυπτο, που μπορεί να ήταν το αουτσάιντερ απέναντι στο Βέλγιο αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν έπαιξε ως τέτοιο. Είχε στιγμές να πάρει ακόμα και τη νίκη αλλά περιορίστηκε στην ισοπαλία (1-1).

Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1: 5.45 X: 3.95 2: 1.62

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