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Betsson: Το Παγκόσμιο ξεκινά με 240 δώρα* χωρίς κατάθεση + ένα Γύρισμα στον τροχό

Betsson: Το Παγκόσμιο ξεκινά με 240 δώρα* χωρίς κατάθεση + ένα Γύρισμα στον τροχό

Η Betsson φέρνει μια ξεχωριστή προσφορά* γεμάτη ποδοσφαιρικό παλμό, ένταση και μεγάλες στιγμές.

240 δώρα* χωρίς καμία κατάθεση + ένα Γύρισμα στον τροχό σε περιμένουν για να μπεις απευθείας στη δράση του Στοιχήματος και του Live Casino.

Καθώς το Παγκόσμιο συγκεντρώνει τα βλέμματα των φιλάθλων από κάθε γωνιά του πλανήτη και οι μεγάλες αναμετρήσεις σε λίγο καιρό θα διαδέχονται η μία την άλλη, η ατμόσφαιρα γεμίζει προσμονή, θέαμα και μοναδικές συγκινήσεις.

Η ατμόσφαιρα έχει γίνει φουλ ποδοσφαιρική, τα δώρα* έχουν την τιμητική τους και οι επιλογές δεν σταματούν.

Μετά την αρχική σου επιλογή, μπορείς να διαλέξεις ακόμα ένα δώρο*, αποκλειστικά για σένα.

ΠΑΤΑΣ ΕΔΩ για να μάθεις περισσότερα για την προσφορά χωρίς κατάθεση από την Betsson για το Παγκόσμιο!

Μην ξεχνάς επίσης πως με το app της Betsson για iOS & Android έχεις πάντα πρόσβαση σε:
• Εντυπωσιακές ρουλέτες, Blackjack τραπέζια και συναρπαστικά Game Shows.
• Στοίχημα με ενισχυμένες αποδόσεις, ανανεωμένο Bet Builder και μοναδικά τουρνουά!

Betsson – ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά!

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΕΟΠΑΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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