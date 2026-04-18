Ευρωπαϊκές μάχες με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα του Σαββάτου συμπεριλαμβάνει μεγάλες αναμετρήσεις που κρίνουν πολλά.

Στο μεγαλύτερο παιχνίδι της ημέρας, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ρεάλ Σοσιεδάδ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στη Σεβίλλη για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας.

Οι «ροχιμπλάνκος» έχουν εξαιρετική ψυχολογία μετά την πρόκριση τους στα ημιτελικά του Champions League. Μπορεί να ηττήθηκαν με 2-1 από την Μπαρτσελόνα την Τρίτη (14/04) στον δεύτερο προημιτελικό αλλά η νίκη τους με 2-0 στο πρώτο ματς αρκούσε για να τους στείλει στους «4». Το σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε έδειξε χαρακτήρα, απέκλεισε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης και θα αγωνιστεί στα ημιτελικά με την Άρσεναλ. Έχει βέβαια χρόνο να σκεφτεί αυτά τα παιχνίδια καθώς ένας τίτλος είναι πάντα σημαντικός.

Από την άλλη η Σοσιεδάδ ψάχνει το τέταρτο της Κύπελλο και τον πρώτο της τίτλο μετά το 2020. Στη La Liga παλεύει για να τερματίσει στην πρώτη εξάδα, είναι στο -2 από τη Θέλτα, και ενδεχόμενη κατάκτηση του τροπαίου θα της δώσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1: 1.83 X: 3.60 2: 4.45

Στην Premier League, η Τσέλσι συνεχίζει να ψάχνει τα πατήματα της και υποδέχεται σε ένα μεγάλο ντέρμπι τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «μπλε», μετρούν τρεις σερί ήττες στο πρωτάθλημα και έχουν βρεθεί στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Απέχουν τέσσερις βαθμούς από τα εισιτήρια για τη League Phase του Champions League και δεν έχουν πολλά περιθώρια για απώλειες.

Από την άλλη η Γιουνάιτεντ προέρχεται από μία αναπάντεχη εντός έδρας ήττα από τη Λιντς με 2-1.

Το σύνολο του Κάρικ απέκτησε συγκάτοικο στην 3η θέση την Άστον Βίλα αλλά έχει αποκτήσει διαφορά ασφαλείας από την σημερινή του αντίπαλο. Ιδανικά θα ήθελε τη νίκη αλλά ακόμα και η ισοπαλία δεν θα ήταν αρνητικό αποτέλεσμα για τους φιλοξενούμενους.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1: 2.25 X: 3.55 2: 3.10

Στη Super League, το ενδιαφέρον για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης παραμένει αμείωτο.

Ο Άρης φιλοξενεί τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με μοναδικό στόχο τη νίκη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι στο -6 από τον Λεβαδειακό, δεν έχει πανηγυρίσει εδώ και οκτώ παιχνίδια και θέλει να το κάνει τώρα.

Αντιμετωπίζει βέβαια έναν Βόλο που έχει βλέψεις για το κάτι παραπάνω. Η εντός έδρας ισοπαλία με τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα δεν του επέτρεψε να πλησιάσει βέβαια την πέμπτη θέση.

Άρης – Βόλος 1: 1.68 X: 3.60 2: 5.60

