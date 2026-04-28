Έναρξη των Playoffs της Euroleague με ειδικά στοιχήματα!

Τα Playoffs της Euroleague αρχίζουν για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που στοχεύουν στις τρεις νίκες που θα τους δώσουν το εισιτήριο για το Final-4 της Αθήνας.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Game 1 της σειράς στο ΣΕΦ (21:00).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με πλεονέκτημα έδρας θέλει να φτάσει για 5η σερί φορά στο Final-4 για να πάρει αυτή τη φορά το τρόπαιο που τόσο θέλει και κυνηγά τα τελευταία χρόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική περίοδο με 26-12, ωστόσο μέτρησαν δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια από τους Μονεγάσκους (87-92, 81-80) οι οποίοι αν και αποδυναμωμένοι σε σχέση με την ομάδα που πέρυσι έφτασε ως τον τελικό (αποκλείοντας τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό) και άρχισε τη φετινή σεζόν, μπήκε στα Playoffs μέσω των Play In με το 79-70 στο ματς δίχως αύριο με την Μπαρτσελόνα.

Για τους Πειραιώτες του MVP της σεζόν, Σάσα Βεζένκοφ, ζητούμενο είναι η διαφύλαξη της έδρας, αρχής γενομένης από το πρώτο ματς της σειράς, ώστε στο τέλος να έρθει η πρόκριση, όπως το 2022 σε μια συγκλονιστική σειρά (3-2).

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στη «Roig Arena» στο Game 1 της σειράς (21:45).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν για να βρεθεί στο Final-4 που φιλοξενείται στο «σπίτι» της καλείται να πάρει τουλάχιστον μία νίκη μακριά από αυτό και θα κάνει την πρώτη απόπειρα επί ισπανικού εδάφους ώστε να αρπάξει το πλεονέκτημα έδρας.

Οι «πράσινοι» μετά το φτωχό 22-16 στην κανονική περίοδο και την 7η θέση χρειάστηκε να νικήσουν τη Μονακό στα Play In (87-79) για να μπουν στα Playoffs όπου θα αντιμετωπίσουν την εξαιρετική φέτος ομάδα του «Coach of the Year» Πέδρο Μαρτίνεθ, η οποία τους νίκησε δις στον «μαραθώνιο» (79-89, 102-84).

