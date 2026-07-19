ELABET: Τελικός Μουντιάλ με Ισπανία – Αργεντινή & «Χρυσή Ενίσχυση» στον θρύλο του Μέσι

Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Ισπανία κι Αργεντινή διασταυρώνουν τα ξίφη τους ως το μεγάλο ζευγάρι που θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στον τελικό που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη. Οι δυο τους μπορεί να μην έχουν συναντηθεί ποτέ ξανά σε τελικό Μουντιάλ, αλλά έχουν εμπειρία ιστορικά σε τέτοιου είδους μάχες.

Μεγαλύτερη φυσικά είναι εκείνη της Αλμπισελέστε, η οποία ψάχνει το back-to-back και την 4η κούπα στη συλλογή της, τη στιγμή που η Ρόχα θέλει να επιστρέψει στο θρόνο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου για δεύτερη φορά μετά την κατάκτηση πίσω στο 2010.

Δείτε στην Elabet τα Bet Builders, τα ειδικά παικτών και όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις στο Στοίχημα με τριπλή Προσφορά* Γνωριμίας

Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο φετινό τουρνουά με τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, όμως η πρεμιέρα της δεν ήταν ιδανική. Η λευκή ισοπαλία απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι την ανάγκασε να ξεκινήσει με το αριστερό στο τουρνουά, όμως η συνέχεια ήταν εντυπωσιακή. Έκτοτε η Ρόχα έχει καταγράψει το απόλυτο με 6/6 νίκες, ενώ σε κάθε ματς παρουσιάζεται καλύτερη από το προηγούμενο. Δεν είναι τυχαίο πως η κορυφαία της εμφάνιση σημειώθηκε στα ημιτελικά απέναντι στην τρομακτική Γαλλία, η οποία για πολλούς θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Η νέα upgraded Welcome Προσφορά δεν ανεβάζει απλά την ένταση. Αλλάζει ολόκληρο το παιχνίδι και φέρνει το καλωσόρισμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τριπλή ώθηση, περισσότερη δυναμική και ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες, η Elabet ζει μαζί σου το κορυφαίο ποδοσφαιρικό καλοκαίρι με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Με κυριαρχικό ποδόσφαιρο που θα συγκινούσε μέχρι και τον Γιόχαν Κρόιφ, οι Ισπανοί κατάφεραν να πνίξουν τους Γάλλους στο γήπεδο, να εξουδετερώσουν όλα τα «ατού» τους στην επίθεση και με το τελικό 2-0 να πάρουν την πρόκριση για τον τελικό. Η Ισπανία έχει αποδείξει πως το ευέλικτο σύστημα που υιοθετεί επιτρέπει σε κάθε παίκτη στον αγωνιστικό χώρο να βρεθεί σε θέση βολής και να σκοράρει, από τον δεξί μπακ, Πέδρο Πόρο, μέχρι τον Φεράν Τόρες μπροστά στην επίθεση. Μια στρατηγική που θα επιχειρήσει να εφαρμόσει κι απέναντι στην Αργεντινή, η οποία αγωνίζεται με μια πολύ διαφορετική νοοτροπία.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ από 2.50 σε 3.50: Να σκοράρει ο Λιονέλ Μέσι

Η Αλμπισελέστε άλλωστε μπορεί να επιστρέφει για δεύτερη σερί φορά σε τελικό Μουντιάλ, όμως έχει φτύσει αίμα για να το καταφέρει.

Σε αντίθεση με τη Ρόχα που βασίζεται στην κατοχή, τον έλεγχο και την εντυπωσιακή αμυντική απόδοση (μόλις ένα γκολ παθητικό), η Αργεντινή έχει επιτρέψει σχεδόν σε όλα τα ματς να αποκτήσουν μορφή ροντέο.

Αν και είναι απόλυτη σε νίκες, απέναντι σε Πράσινο Ακρωτήρι και Ελβετία χρειάστηκε τη συνδρομή της παράτασης, ενώ κόντρα σε Αίγυπτο και Αγγλία ολοκλήρωσε μυθικές ανατροπές για να περάσει.

Στα ημιτελικά μάλιστα απέναντι στα Τρία Λιοντάρια βρέθηκε ξανά με την πλάτη στον τοίχο, αφού μέχρι το 85΄κυνηγούσε στο σκορ και έψαχνε με μανία ένα γκολ ισοφάρισης.

Μετά το προβάδισμα των Άγγλων και το 1-0 του Γκόρντον ωστόσο, η Αργεντινή απέκτησε τα ηνία του αγώνα και είχε κλείσει την ομάδα του Τούχελ στα καρέ της. Και μπορεί ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, Λιονέλ Μέσι, να μην βρήκε αυτή τη φορά γκολ, αλλά έβαλε το χεράκι του για την ανατροπή. Με δυο ασίστ άλλωστε στα τελευταία λεπτά του αγώνα γύρισε το ματς για την Αλμπισελέστε με 2-1 και την έστειλε ξανά στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Με τον ίδιο σε δαιμονιώδη φόρμα, οι Αργεντίνοι ελπίζουν να βγάλει έναν ακόμα λαγό από το καπέλο και να τους οδηγήσει ξανά στην κορυφή, όπως τέσσερα χρόνια νωρίτερα στα γήπεδα του Κατάρ.

Και η νέα Welcome Προσφορά κινείται σε mode… World Cup.

Αν πρόκειται για Μουντιάλ, Ela όπως είσαι!

Ela με τριπλάσια δύναμη…

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ