bwin: Ισπανία – Αργεντινή με 0% Γκανιότα*!

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Βραδιά τελικού. Βραδιά που θα μάθουμε αν η Ισπανία θα επιστρέψει στην κορυφή του ποδοσφαίρου ή αν η Αργεντινή θα κάνει το ιστορικό back-to-back.

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Για την επιστροφή στην κορυφή
Η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της έφτασε τελικό Παγκόσμιου Κυπέλλου και θέλει ξανά την κούπα, όπως το 2010. Για πρώτη φορά η κάτοχος του Euro και Copa America, θα αναμετρηθούν σε τελικό. Η «ρόχα» έχει πάρει μέρος σε έξι τελικούς μεγάλων διοργανώσεων, έχοντας επικρατήσει στους πέντε! Κατέκτησε τέσσερα από τα πέντε Ευρωπαϊκά στα οποία έφτασε στον τελικό (1964, 2008, 2012, 2024, με μοναδική ήττα το 1984). Παράλληλα το 2010 αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Κόσμου. Αήττητη έφτασε στον τελικό η Ισπανία. Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε έφτασε τα 37 διαδοχικά ματς χωρίς να ηττηθεί σε οποιαδήποτε διοργάνωση πήρε μέρος, μετρώντας 28 νίκες και εννέα ισοπαλίες. Αν δεν ηττηθεί στον τελικό, θα καταγράψει το μεγαλύτερο αήττητο σερί ευρωπαϊκής εθνικής ομάδας στην ιστορία, ξεπερνώντας την Ιταλία, η οποία είχε επίσης 37 αγώνες χωρίς ήττα από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2021. Πρώτος σκόρερ της ομάδας του ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ με πέντε γκολ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ Ισπανού ποδοσφαιριστή σε μία μεγάλη διοργάνωση, μαζί με τον Εμίλιο Μπουτραγκένιο στο Μουντιάλ 1986 και τον Νταβίντ Βίγια στο Μουντιάλ 2010.

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Αντιμέτωπη με την… ιστορία
Η Αργεντινή έχει την «χρυσή» ευκαιρία να μπει στο πάνθεον του αθλήματος. Αυτή θα αποτελέσει την 6η φορά, που η κάτοχος του τίτλου αγωνίζεται σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ιταλία (1938) και Βραζιλία (1962) κατέκτησαν ξανά το τρόπαιο, όχι όμως και οι τρεις πιο πρόσφατες. Συγκεκριμένα απέτυχαν να κάνουν το back-to-back Η Αργεντινή το 1990, η Βραζιλία το 1998 και η Γαλλία το 2022. Έβδομος τελικός για την «αλμπισελέστε», που έχει τρεις κατακτήσεις (1978, 1986, 2022). Η Αργεντινή έχει κερδίσει και τα επτά παιχνίδια της στο Μουντιάλ και μπορεί να γίνει η πρώτη ομάδα μετά τη Βραζιλία το 2002 που ολοκληρώνει μία διοργάνωση με το απόλυτο των νικών. Ο Μέσι είναι ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας του με συμμετοχή σε 12 γκολ στο τουρνουά. Οκτώ γκολ (πρώτος σκόρερ) και τέσσερις ασίστ (πρώτος σε τελικές πάσες). Από το 1966, μόνο ο Γκερντ Μίλερ έχει μεγαλύτερη επίδοση σε μία διοργάνωση, με 13 συμμετοχές σε γκολ το 1970 (10 γκολ, 3 ασίστ).

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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΠΑΝΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».
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