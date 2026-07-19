Τελικός Μουντιάλ Ισπανία – Αργεντινή με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο τελικός Μουντιάλ είναι εδώ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετριούνται στο Ιστ Ράδερφορντ για το τρόπαιο. Πρόκειται για ένα σπουδαίο ματς με τεράστιο ενδιαφέρον. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. Η Ισπανία μετράει 4 νίκες και 3 ήττες απέναντι στην Αργεντινή (14-12 γκολ).

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Η Ισπανία πέρασε στον τελικό μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο 2-0 επί της Γαλλίας. Έβγαλε την αντίπαλό της εκτός αγώνα. Κυριάρχησε από την αρχή έως το τέλος και μάλιστα είχε ευκαιρίες για να επικρατήσει και με μεγαλύτερη διαφορά. Δέχτηκε μόνο ένα γκολ στα επτά παιχνίδια της στο τουρνουά, αυτό από το Βέλγιο στα προημιτελικά (2-1).

Η Αργεντινή νίκησε με 2-1 την Αγγλία με ανατροπή. Για περίπου μία ώρα δεν έπαιξε καλά, αλλά αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 55’, η Αγγλία της έδωσε μπάλα και χώρο και τελικά το πλήρωσε, καθώς ο Λιονέλ Μέσι κυρίευσε και μοίρασε δύο ασίστ στους Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες. Ήταν το πέμπτο διαδοχικό της γκολ/γκολ.

Η νίκη της Ισπανίας προσφέρεται στο 2.32** και αυτή της Αργεντινής ανέρχεται στο 3.70** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 2.22** βλέπουμε το Over 2.5 γκολ, την ώρα που το αντίστοιχο Under δίνεται στο 1.70**.

Στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, το κουπόνι προσφέρει και μια σειρά επιλογών με Ενισχυμένες Αποδόσεις για όσους ψάχνουν value πριν από τη σέντρα. Έτσι, το Over 9.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 3.55** από 3.32, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 3.35** από 3.15, ενώ το να σκοράρει ο Mikel Oyarzabal εντοπίζεται στο 2.90** από 2.65.

Παράλληλα, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Julian Alvarez εμφανίζεται στο 4.30** από 4.00, ενώ το ακριβές σκορ 1-1 φτάνει στο 6.40** με την Ενισχυμένη Απόδοση της Betsson. Με Σούπερ Ενίσχυση, το να σκοράρει ο Lionel Messi εκτοξεύεται στο 3.25** από 2.40.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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