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Stoiximan Super League 2026-27: Οι αποδόσεις της 1ης αγωνιστικής

Καλό, χρυσό το Μουντιάλ 2026. Αλλά, ας μη γελιόμαστε, σε όλους μας έχει λείψει η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Η ελληνική Σούπερ Λιγκ φυσικά. 

Η ώρα της επιστροφής δεν αργεί  και πολύ και η κλήρωση που έλαβε χώρα για το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος μάς έβαλε όλους σε… σουπερλιγκάτο mood. Και εμάς και τις στοιχηματικές εταιρείες. Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι παίζει στα προγνωστικά στοιχήματος όσον αφορά στην 1η αγωνιστική. 

Τι έγινε πέρυσι στη Stoiximan Super League

Η περυσινή Stoiximan Super League ήταν όσο συναρπαστική μάς έχει συνηθίσει να είναι τα τελευταία χρόνια. Η ΑΕΚ έκανε αυτό που δεν περίμενε κανείς στην αρχή της σεζόν και άφησε πίσω της κατά σειρά και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό για να κατακτήσει τον τίτλο. 

Λίγο πιο κάτω, έγινε… χαμός ανάμεσα σε Λεβαδειακό, Άρη και ΟΦΗ, ενώ τη μεγάλη κατηγορία αποχαιρέτησαν η ΑΕΛ και ο Πανσερραϊκός. 

Stoiximan Super League 2026-27 αποδόσεις – 1η αγωνιστική

Ας δούμε αναλυτικά τώρα τις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η Stoiximan για την πρεμιέρα της Σούπερ Λιγκ που θα διεξαχθεί το διήμερο 22-23 Αυγούστου.

ΑΓΩΝΑΣ 1 Χ 2
ΑΕΚ – Ηρακλής
1.20stoiximan
6.50stoiximan
15.50stoiximan
Καλαμάτα – Άρης
4.20stoiximan
3.10stoiximan
2.05stoiximan
Ολυμπιακός – Ατρόμητος
1.26stoiximan
5.50stoiximan
2.05stoiximan
ΟΦΗ – ΝΠΣ Βόλου
1.98stoiximan
3.50stoiximan
3.85stoiximan
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
1.27stoiximan
5.30stoiximan
13.50stoiximan
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης
2.62stoiximan
3.15stoiximan
2.87stoiximan
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
1.35stoiximan
4.90stoiximan
9.75stoiximan
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