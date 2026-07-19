Sportingbet: Ισπανία – Αργεντινή με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Στις 22:00, Ισπανία και Αργεντινή έρχονται αντιμέτωπες στο MetLife Stadium με μοναδικό στόχο την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου.

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Όλα για την κούπα

Η μεγάλη στιγμή του Παγκόσμιου Κυπέλλου έφτασε και όλα τα φώτα στρέφονται στο Νιου Τζέρσι, όπου Ισπανία και Αργεντινή θα διασταυρώσουν τα… ξίφη τους στον τελικό της διοργάνωσης. Αμφότερες, αναμένεται να τα δώσουν όλα για την κούπα και η «μάχη» όπως όλα δείχνουν θα είναι σπουδαία. της. Αυτός είναι ο δεύτερος τελικός της «Φούρια Ρόχα» στην ιστορία της και ο πρώτος μετά το 2010. Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε διατήρησε το αήττητο της μέχρι τον τελικό (έξι νίκες, μία ισοπαλία), έχοντας σκοράρει 13 γκολ και δεχθεί μόλις ένα. Από την άλλη, η Αργεντινή έδειξε πολύ σκληρή για να… πεθάνει, καθώς με δύο ανατροπές (Αίγυπτος & Αγγλία), 7 νίκες, 19 γκολ και τον Μέσι ξανά ηγέτη, θα διεκδικήσει το back-to-back στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου.

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Η «παράδοση»

Αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη αναμέτρηση Ισπανίας και Αργεντινής σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με την «Αμπισελέστε» να έχει επικρατήσει 2-1 στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων το 1966. Ανεξαρτήτως διοργάνωσης, η «Φούρια Ρόχα» έχει κερδίσει τις τρεις από τις τέσσερις αναμετρήσεις της με την Αργεντινή μέσα στον 21ο αιώνα, ενώ η μοναδική της ήττα ήταν με 4-1 σε φιλικό το 2010. Το πιο πρόσφατο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων καταγράφεται τον Μάρτιο του 2018, όταν η Ισπανία επιβλήθηκε με σκορ 6-1! Για πρώτη φορά στα χρονικά, θα υπάρξει τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εν ενεργεία πρωταθλήτρια του Κόπα Αμέρικα και την ενεργεία Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

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