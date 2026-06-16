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bwin: Γαλλία – Σενεγάλη 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις & ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

bwin: Γαλλία - Σενεγάλη 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις & ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

Γαλλία και Σενεγάλη θα τεθούν απόψε (22:00) αντιμέτωπες στο Νιου Τζέρσεϊ και την πρεμιέρα του 9ου ομίλου, σε ματς που… ξυπνά μνήμες 2002.

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Θέλει ξεκίνημα με νίκη
Ο στόχος της Γαλλίας είναι ξεκάθαρος σε αυτό το Μουντιάλ. Η κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, μετά το 2018. Άλλωστε οι «τρικολόρ» αποτελούν την πιο επιτυχημένη ομάδα της διοργάνωσης τα τελευταία χρόνια, καθώς μετά την κατάκτηση στην Ρωσία, ήταν και φιναλίστ το 2022. Αντίπαλος τους απόψε, στην πρεμιέρα τους η Σενεγάλη. Όπως και το 2002, που θέλουν να… ξεχάσουν οι «πετεινοί» μιας και η αφρικανική ομάδα επικράτησε με 1-0, σε μία αναμέτρηση που αποτέλεσε την αρχή του αποκλεισμού από τους ομίλους στην διοργάνωση τότε! Ο Κιλιάν Μπαπέ αποτελεί τον παίκτη που θα καλείται να «τραβήξει» την ομάδα μαζί του προς την κορυφή. Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης μόλις σε τρία τουρνουά έφτασε ήδη τα 12 γκολ και υπολείπεται τεσσάρων του 1ου σκόρερ όλων των εποχών Μίροσλαβ Κλόζε (16). Σε Ενισχυμένη Απόδοση και στο 6.75 βρίσκουμε στην bwin, το να σημειώσει 2 ή περισσότερα γκολ ο Μπαπέ.

bwin: Γαλλία – Σενεγάλη με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Για το… μπαμ
Μία από τις κορυφαίες ομάδες του αφρικανικού ποδόσφαιρου, η Σενεγάλη, θέλει απόψε να κάνει το… μπαμ στο Μουντιάλ με το «καλημέρα». Όπως και το 2002. Τα «λιοντάρια» της Τεράνγκα έχουν διατηρήσει μία φορά ανέπαφη την εστία τους σε σύνολο 12 αναμετρήσεων στο Μουντιάλ. Αυτό ήταν στην πρεμιέρα του 2002 και στη νίκη με 1-0 επί της Γαλλίας! Ο Σαντιό Μανέ, πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Σενεγάλης με 55 γκολ, ήταν και ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 5 γκολ. Η ομάδα του Πάπε Τιάο, προκρίθηκε για 4η φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Μουντιάλ. Το 2002 έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Το 2018 γνώρισε τον αποκλεισμό από την φάση των ομίλων, ενώ το 2022 έφτασε μέχρι τους «16». Με την τρίτη συνεχόμενη συμμετοχή της, ισοφαρίζει το μεγαλύτερο ενεργό σερί αφρικανικής χώρας μαζί με το Μαρόκο και την Τυνησία. Ενισχυμένο Build A Bet* στο 8.50 βρίσκουμε στην bwin, το να έχουν Μπαπέ και Μανέ over 1,5 σουτ εντός εστίας ο καθένας.

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ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΓΑΛΛΙΑ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».
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