bwin: Ελβετία – Καναδάς ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

«Μάχη» για την κορυφή στον 2ο όμιλο, ανάμεσα σε Καναδά και Ελβετία. Από τέσσερις βαθμούς μοιράζονται οι δύο ομάδες.

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Να δώσει συνέχεια

Η Ελβετία αποτελεί μία από τις ομάδες που δημιουργούν μομέντουμ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς στοχεύει στο να προκριθεί για 4η σερί φορά στις νοκ άουτ αναμετρήσεις της διοργάνωσης. Οι «κόκκινοι διάβολοι», κατάφεραν να συνεχίσουν την πορεία τους μετά τον όμιλο, το 2014, το 2018 και το 2022. Για να αντιληφθούμε το επίτευγμα τους, εφόσον τα καταφέρουν, μόνο η Γαλλία, η Αργεντινή και η Βραζιλία, μπορούν επίσης να πετύχουν πρόκριση από τους ομίλους σε τέσσερα διαδοχικά Μουντιάλ. Μόλις ένα από τα τελευταία εννέα παιχνίδια της στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ (5 νίκες, 3 ισοπαλίες) έχει χάσει η Ελβετία. Εξαίρεση; Η ήττα με 1-0 από την Βραζιλία το 2022. Ενισχυμένη Απόδοση στο 6.75 στην bwin, να σκοράρει 1ος ο Μπριλ Εμπολό.

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Ραντεβού με την ιστορία

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς, έχει την ευκαιρία να προκριθεί σε νοκ άουτ αναμετρήσεις του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Μάλιστα, η ομάδα του Τζέσι Μαρς έχει στα χέρια της ευκαιρία να το κάνει ως πρώτη! Καναδοί και Ελβετοί ισοβαθμούν στην κορυφή με 4 βαθμούς, με τους πρώτους στο δείκτη συντελεστή τερμάτων να είναι στο +3. Οι «κόκκινοι» προέρχονται από τη τεράστια – σε εύρος κι επιτυχία – νίκη με 6-0 επί του Κατάρ. Δηλαδή σε ένα ματς σημείωσαν τα διπλάσια γκολ σε σχέση με όσα είχαν πετύχει συνολικά στα προηγούμενα επτά παιχνίδια του σε Παγκόσμια Κύπελλα (3). Παράλληλα, στον ίδιο αγώνα, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Καναδάς μέτρησε clean sheet σε τελική φάση Μουντιάλ. Ενισχυμένη Απόδοση στο 5.50 βρίσκουμε στην bwin, να σημειώσει 4+ σουτ ο Κάιλ Λάριν.

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