bwin: Αστέρας – Παναιτωλικός ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

Η «μάχη» παραμονής στο Ελληνικό Πρωτάθλημα συνεχίζεται, με τον ουραγό Αστέρα ν’ αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στην Τρίπολη (20:00).

bwin: Ενισχυμένη Απόδοση στο Αστέρας – Παναιτωλικός!

Επειγόντως… τρίποντο

Ο Αστέρας (14ος, 22β.) ξεκίνησε εντυπωσιακά το δύσκολο έργο για την παραμονή του στην πρώτη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδόσφαιρου, νικώντας με 3-1 την ΑΕΛ, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Δύο ισοπαλίες -αμφότερες χωρίς γκολ για τους Αρκάδες – αμφότερες εκτός έδρας με Πανσερραϊκός και Κηφισιά. Απόψε η ομάδα του Βαγγέλη Νίτσιου επιστρέφει στο γήπεδό της και κόντρα στον Παναιτωλικό (10ος, 30β.) θέλει μόνο τη νίκη!

Τα «καναρίνια» από την άλλη πήραν την μοναδική τους νίκη έως τώρα μακριά από το σπίτι τους, περνώντας με 2-1 από τη Λάρισα, ενώ στο Αγρίνιο έχουν μία ισοπαλία (1-1 με Ατρόμητο) και μία ήττα (2-3 από τον Πανσερραϊκό.

bwin: Δύο ΔΙΠΛΑ εισιτήρια για το Final Four & 1.355 δώρα* από προσφορά χωρίς κατάθεση!

Οι αριθμοί του αγώνα

Στα 12 τελευταία εντός έδρας ματς για το Ελληνικό Πρωτάθλημα, ο Αστέρας μετρά μόλις μία ήττα από τον Παναιτωλικό, με τον απολογισμό να καταγράφει επτά νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Το «διπλό» για την ομάδα από του Αγρίνιο ήρθα τον Απρίλιο του 2024 και πάλι για τα Playouts (0-1). Αήττητος στους δέκα τελευταίους αγώνες που έδωσε εκτός έδρας για τα Playouts ο Παναιτωλικός με έξι νίκες και τέσσερις ισοπαλίες! Μάλιστα, τα «καναρίνια» έχουν πάρει τρία σερί «διπλά»! Μόνο ο Ιωνικός έχει φτάσει τις 4 συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες (2021/22) σε αυτό το στάδιο από τότε που καθιερώθηκε το format.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ