bwin: Αγγλία – Κροατία με 0% Γκανιότα* & Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Φινάλε στην 1η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, με το Αγγλία – Κροατία του 12ου ομίλου να συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα.

bwin: Build A Bet* στο Αγγλία – Κροατία!

Να το πάει… σπίτι

Η Αγγλία ζει με το όνειρο της κατάκτησης του Παγκόσμιου Κυπέλλου, ώστε να γίνει πράξη το πολυτραγουδισμένο “It’s coming home”. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Τέξας και τα «τρία λιοντάρια», που συμμετέχουν για 17η φορά στη διοργάνωση, θα αγωνιστούν για πρώτη φορά επί αμερικανικού εδάφους, μιας και το 1994 απουσίασαν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Αγγλία έχει ηττηθεί σε μόλις μία από τις τελευταίες οκτώ πρεμιέρες της σε Μουντιάλ (4 νίκες, 3 ισοπαλίες). Αυτό συνέβη το 2014 από την Ιταλία. Οι Άγγλοι σε τελική φάση Παγκόσμιου, έχουν αντιμετωπίσει μόλις μία φορά στο παρελθόν την Κροατία. Το 2018 όταν και ηττήθηκαν στον ημιτελικό στην παράταση με 2-1. Ο Χάρι Κέιν, βασικός φορ της Αγγλίας προέρχεται μία «καυτή» σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου, με την οποία σκόραρε 61 γκολ σε 51 ματς. Μόνο ο Μπαπέ έχει πετύχει περισσότερα τέρματα από τον ηγέτη της ομάδας του Τόμας Τούχελ. Συγκεκριμένα ο Κέιν έχει βρει δίχτυα 8 φορές! Σε Ενισχυμένη Απόδοση και στο 4.60 να σκοράρει πρώτος απόψε ο Χάρι Κέιν.

bwin: Αγγλία – Κροατία με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Last Dance

Οι δύο τελευταίοι της μεγάλης γενιάς του ποδοσφαίρου της Κροατίας, που έφερε την ομάδα στην 3η θέση του Μουντιάλ του 2022, Λούκα Μόντριτς και Ιβάν Πέρισιτς, ετοιμάζονται για το δικό τους Last Dance, σε αυτή τη διοργάνωση. Ο πρώτος ετοιμάζεται να προστεθεί σ’ ένα κλειστό κλαμπ Ευρωπαίων ποδοσφαιριστών με συμμετοχή σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα. Ο ηγέτης και «μαέστρος» των Κροατών, μετρά 175 line-breaking πάσες στα δύο τελευταία Μουντιάλ, αριθμό κατά 50 μεγαλύτερο από κάθε άλλον παίκτη. Ο δεύτερος με 10 γκολ και 8 ασίστ, έχει συμμετοχή σε περισσότερα γκολ από κάθε άλλον Κροάτη στην ιστορία των μεγάλων διοργανώσεων (Παγκόσμια Κύπελλα και EURO). Μαζί με τον Μέσι και τον Νεϊμάρ, είναι ένας από τους τρεις ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει και δώσει ασίστ σε καθεμία από τις τρεις τελευταίες διοργανώσεις του Μουντιάλ! Στην bwin το Ενισχυμένο Build A Bet*, νίκη ή ισοπαλία Κροατίας, over 2,5 γκολ και over 9,5 κόρνερ συνολικά στο ματς, τιμάται στο 12.00.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΓΛΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ