Atlas Lions: Οι «λέοντες» του Μαρόκου διψάνε για νέο έπος στο Μουντιάλ!

Το Μαρόκο δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Έχοντας γράψει ιστορία στο πρόσφατο παρελθόν ως η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε σε ημιτελικά Μουντιάλ, οι «Λέοντες του Άτλαντα» επιστρέφουν στη μεγάλη σκηνή με την αυτοπεποίθηση του κυρίαρχου. Με τον Μοχάμεντ Ουαμπί να βρίσκεται πλέον στο τιμόνι, φέρνοντας τη φρεσκάδα και την τακτική του ευφυΐα, το Μαρόκο πάει στο τουρνουά για να αποδείξει ότι εκείνη η τρελή πορεία δεν ήταν σύμπτωση.

Αυτή η ομάδα έχει μάθει να παλεύει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, έχοντας στο πλευρό της ένα απίστευτο κοινό που μετατρέπει κάθε γήπεδο σε… Καζαμπλάνκα.

Το Μαρόκο διαθέτει ένα από τα πιο σκληροτράχηλα και ταυτόχρονα ποιοτικά σύνολα εκτός Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής. Με παίκτες που πρωταγωνιστούν στα κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ, οι Μαροκινοί ξέρουν πώς να στήνουν αμυντικά «τείχη» που δεν σπάνε με τίποτα, ενώ διαθέτουν την ποιότητα στον άξονα για να κυκλοφορήσουν την μπάλα με στυλ.

Μια ομάδα που λατρεύει να κρατάει το μηδέν στα μετόπισθεν και να εκνευρίζει τα μεγάλα φαβορί. Παίκτες με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση που μπορούν να δημιουργήσουν φάσεις από το πουθενά.

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