Αγγλία – Κροατία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Αγγλία αντιμετωπίζει στο «Dallas Stadium» των ΗΠΑ την Κροατία για την 1η αγωνιστική του 12ου και τελευταίου αριθμητικά ομίλου. Η τυπικά γηπεδούχος μετράει 6 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες με αντίπαλο την Κροατία (22-13 γκολ).

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Η Αγγλία απείχε από τις τρεις πρώτες διοργανώσεις, τη δεκαετία του 1930, και δεν προκρίθηκε μόνο σε τρεις από τις επόμενες: το 1974, το 1978 και το 1994. Εντυπωσίασε στην προκριματική σειρά, καθώς νίκησε και στους οκτώ αγώνες της, κατακτώντας εύκολα την 1η θέση στον 11ο όμιλο. Επικράτησε στους επτά από τους εννέα τελευταίους αγώνες της.

Η Κροατία είναι η ομάδα που έφτασε ως τον τελικό του Μουντιάλ το 2018 και κατέκτησε την 3η θέση σε εκείνο του 2022, κάτι που είχε πετύχει και στην παρθενική της παρουσία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, το 1998. Στα προκριματικά παρουσιάστηκε ξανά σοβαρή και πέρασε πολύ εύκολα, καθώς με επτά νίκες και μία ισοπαλία τερμάτισε 1η και αήττητη στον 12ο όμιλο.

Η νίκη της Αγγλίας τοποθετείται στο 1.75** ενώ το διπλό της Κροατίας παρέχεται στο 5.25** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το G/G το βρίσκουμε στο 2.05**, ενώ το N/G προσφέρεται στο 1.75**.

Φυσικά, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στο Ντάλας, το να νικήσει ένα ημίχρονο η Κροατία ανεβαίνει στο 3.15** από 2.95, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Ante Budimir πάει στο 3.75** από 3.50, ενώ το Over 0.5 ασίστ από τον Bukayo Saka ανέρχεται στο 3.95** από 3.70.

Ταυτόχρονα, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο 1ο ημίχρονο δίνεται στο 5.55** (από 5.20), ενώ το να σημείωσει δύο ή περισσότερα γκολ ο Harry Kane φτάνει στο 6.60** από 6.00 με την Ενισχυμένη Απόδοση. Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, ο συνδυασμός νίκη Αγγλίας και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.90** από 3.10.

Έβδομη σερί παρουσία της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη ΛΔ Κονγκό στο «NRG Stadium» στο Χιούστον για την πρώτη αγωνιστική του 11ου ομίλου.

Στην 7η διαδοχική της παρουσία στη διοργάνωση, η Πορτογαλία θεωρείται ως μία από τις πιο γεμάτες ομάδες, με εμπειρία, βάθος και παίκτες που μπορούν να αλλάξουν ρυθμό σε δευτερόλεπτα. Τόσο στα προκριματικά όσο και στην προετοιμασία της έδειξε πολύ καλό πρόσωπο.

Η ΛΔ Κονγκό, από την άλλη, κάνει την επανεμφάνισή της σε Μουντιάλ έπειτα από το 1974. Έχει ομάδα που παίζει με πολλή ενέργεια, φυσική δύναμη και διαθέτει παίκτες που μπορούν να απειλήσουν στο transition. Το ζητούμενο για το συγκρότημα του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ είναι να μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια την Πορτογαλία.

Ο άσος της Πορτογαλίας προσφέρεται στο 1.30** και το διπλό της ΛΔ Κονγκό ανέρχεται στο 13.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Αναφορικά με τα γκολ, το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.75**, ενώ το Under 2.5 πάει στο 2.12**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 2.70** από 2.48, το να σκοράρει ο Bruno Fernandes ανεβαίνει στο 2.90** από 2.65, ενώ το Over 10.5 σουτ στην εστία ανέρχεται στο 3.25** από 3.02.

Ακόμη, το Over 2.5 συνολικά σουτ στην εστία από τον Goncalo Ramos δίνεται στο 3.40** (από 3.20), το να σημειωθεί το πρώτο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 το βλέπουμε στο 3.65** (από 3.40) και το να νικήσει ένα ημίχρονο η ΛΔ Κονγκό φτάνει στο 5.30** (από 4.95) με την Ενισχυμένη Απόδοση. Ο συνδυασμός νίκη Πορτογαλίας και Over 3,5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.90** (από 3.25) με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson.

Χωρίς νίκη στα 6 τελευταία η Γκάνα

Η Γκάνα κοντράρεται με τον Παναμά στο «BMO Field» στο Τορόντο του Καναδά για την πρώτη αγωνιστική του 11ου ομίλου.

Η Γκάνα δίνει και πάλι το παρών σε Μουντιάλ έπειτα από 16 χρόνια. Οι 24 από τους 26 παίκτες της αποστολής αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ανάμεσά τους και ο 31χρονος αμυντικός του ΠΑΟΚ, Ράχμαν Μπάμπα. Δεν νίκησε στους 6 τελευταίους αγώνες της (5 ήττες).

Ο Παναμάς κάνει την επανεμφάνισή του σε Μουντιάλ έπειτα από το 2018. Ηττήθηκε μόνο στα 2 από τα 18 τελευταία παιχνίδια του, 6-2 από τη Βραζιλία και 1-0 από το Μεξικό. Στο πιο πρόσφατο επικράτησε με 4-2 της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Ο άσος της Γκάνας βρίσκεται στο 2.25** και το διπλό του Παναμά ανεβαίνει στο 3.45** στην πλατφόρμα της Betsson. Το να σημειωθεί Over 2.5 γκολ προσφέρεται στο 2.28**, ενώ το αντίστοιχο Under το βλέπουμε στο 1.65**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει οποτεδήποτε ο Antoine Semenyo πάει στο 3.15** (από 2.85), το Over 9.5 σουτ στην εστία ανέρχεται στο 3.45** (από 3.23) και το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 3.50** (από 3.25). Παράλληλα, το Over 1.5 γκολ του Παναμά δίνεται στο 3.55** (από 3.30), ενώ το Ημίχρονο/Τελικό: 1/1 φτάνει στο 4.00** (από 3.65) στην πλατφόρμα της Betsson.

Πρώτη εμφάνιση για το Ουζμπεκιστάν στη διοργάνωση

Η πρώτη αγωνιστική του 11ου ομίλου ολοκληρώνεται με το παιχνίδι Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, το οποίο διεξάγεται στο «Estadio Azteca» στην Πόλη του Μεξικού.

Το Ουζμπεκιστάν ζει το ποδοσφαιρικό του όνειρο, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Φάμπιο Καναβάρο, ο οποίος κατέκτησε το τρόπαιο με την εθνική Ιταλίας ως ποδοσφαιριστής, έχει δημιουργήσει ένα συμπαγές σύνολο που παίζει δυνατά.

Η Κολομβία επανέρχεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από την απουσία της το 2022. Στα δύο αμέσως προηγούμενα Μουντιάλ είχε φτάσει τη μία φορά στα προημιτελικά και την άλλη ως τους «16». Στα φιλικά του Ιουνίου επικράτησε με 3-1 της Κόστα Ρίκα και με 2-0 της Ιορδανίας. Η φετινή είναι η 7η συμμετοχή της σε Μουντιάλ.

Η νίκη του Ουζμπεκιστάν φτάνει στο 9.90** και το διπλό της Κολομβίας το συναντάμε στο 1.40** στην πλατφόρμα της Betsson. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες το βλέπουμε στο 2.28**, ενώ το N/G πάει στο 1.62**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σημειωθεί το πρώτο τέρμα στο διάστημα 00:00-14:59 ανεβαίνει στο 3.90** από 3.65, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 4.30** από 4.00, ενώ το να κερδίσει οποιοδήποτε ημίχρονο το Ουζμπεκιστάν ανέρχεται στο 4.65** από 4.35.

Παράλληλα, το ακριβές σκορ 0-2 δίνεται πλέον στο 6.40** (από 6.00), το να σκοράρει οποτεδήποτε ο Luis Fernando Diaz ανεβαίνει στο 2.50** από 2.25, ενώ το Over 2.5 συνολικά σουτ στην εστία από τον Luis Suarez πάει στο 2.70** από 2.50 στις Ενισχυμένες Αποδόσεις. Με τη Σούπερ Ενίσχυση, η νίκη της Κολομβίας σε συνδυασμό με το G/G εκτοξεύεται στο 4.70** από 3.75.

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*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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