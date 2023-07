ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

Η τελική φάση του Euro Under 19 διεξάγεται στη Μάλτα από τις 3 μέχρι τις 16 Ιουλίου. Σε αυτήν συμμετέχουν οκτώ ομάδες χωρισμένες σε δύο ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Από κάθε γκρουπ προκρίνονται οι δύο πρώτες.

* Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύει κατά σειρά: α) Μεταξύ τους αγώνες, β) Καλύτερη διαφορά τερμάτων, γ) Καλύτερη επίθεση.

* Έχουν αναμετρηθεί συνολικά πέντε φορές σε επίσημα και φιλικά παιχνίδια. Αήττητη παραμένει η Ισπανία, με ρεκόρ 4-1-0 και τη μόνη ισοπαλία να έρχεται στο πρώτο μεταξύ τους ματς, το 2010. Και οι τέσσερις νίκες των Ισπανών συνοδεύτηκαν από no goal.

* Αήττητη στα δέκα τελευταία παιχνίδια της η Ισπανία U19 με ρεκόρ 9-1-0. Με over 2,5 συνοδεύτηκαν οι επτά από τις εννιά νίκες της σε αυτό το διάστημα.

* Αήττητη στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια της η Νορβηγία U19 (4-1-0). Τέσσερα over 2,5 , τρία over 3,5 και δύο over 5,5!

* Υβριδικός χλοοτάπητας.