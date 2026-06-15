ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Αργεντινή – Αλγερία: Ειδικά Στοιχήματα & Παίκτες (17/06)

Χρειάστηκε να κάνουμε υπομονή, αλλά λίγες ώρες έμειναν μέχρι να δούμε ξανά την Πρωταθλήτρια Κόσμου στο χορτάρι. Η Αργεντινή επιστρέφει σε… μουντιαλική δράση και μαζί της κουβαλά όλον τον ενθουσιασμό, αλλά και τις προσδοκίες, από τον θρίαμβο του 2022. 

Άλλωστε, στο Μουντιάλ 2026 μπαίνει με στόχο να διατηρήσει τα σκήπτρα της και φυσικά να προσφέρει στον Λιονέλ Μέσι τον ιδανικό επίλογο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρώτο της εμπόδιο η Αλγερία, που δεδομένα δεν τη λες… αμελητέα ποσότητα. Μένει να φανεί, πάντως, το πόσο θα καταφέρει να δυσκολέψει πραγματικά την «αλμπισελέστε». 

Όπως και να’χει, προμηνύεται συναρπαστικό το παιχνίδι, οπότε πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος

Αργεντινή – Αλγερία αποδόσεις 

Δεν προκαλεί την παραμικρή έκπληξη ο φαβοριτισμός της Αργεντινής. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να βιώσει ακόμη μια σοκαριστική ήττα σε πρεμιέρα – όπως αυτή του 2022 από τη Σαουδική Αραβία – και αναμένεται να τα δώσει όλα για το ιδανικό ξεκίνημα. Φυσικά, έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι, σύμφωνα με τις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η winmasters

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΛΓΕΡΙΑ
1.39winmasters
4.50winmasters
9.25winmasters

Πάντως, και η Αλγερία δεν έχει κάτι να χάσει, δεν πρόκειται να πέσει αμαχητί. Θα ψάξει το καλύτερο που μπορεί να βρει σε ένα δύσκολο παιχνίδι και ίσως αυτό η – πάντα ενδιαφέρουσα – αγορά των γκολ να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. Ας δούμε τις σχετικές τιμές. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.96winmasters
1.84winmasters
2.29winmasters
2.29winmasters

Αργεντινή – Αλγερία ειδικά στοιχήματα 

Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τη μελέτη μας για το παιχνίδι, χωρίς να στρέψουμε το βλέμμα μας και σε πιο… ελκυστικές αγορές. Τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα είναι πάντα «εκεί» για όσους αναζητούν κάτι πιο… ψαγμένο, πάντα με υψηλές αποδόσεις. 

Είτε αυτό αφορά σε bet builder που «χτίζουν» πάνω στον φαβοριτισμό της Αργεντινή, είτε σε κάποια μεγάλη έκπληξη από την Αλγερία. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε και να πάρετε έμπνευση για τις δικές σας! 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ+OVER 2,5+ΜΕΣΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
3.25winmasters
G/G+ΚΟΡΝΕΡ OVER 9,5+ΚΑΡΤΕΣ OVER 3,5
8.50winmasters
ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ
11.00winmasters
ΜΕΣΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ+ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ OVER 5,5 ΚΟΡΝΕΡ+ΑΛΓΕΡΙΑ OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ
11.90winmasters
X2+UNDER 2,5+ΓΚΟΥΙΡΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
9.30winmasters

Αργεντινή – Αλγερία ειδικά παικτών 

Προφανώς, όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στον Λιονέλ Μέσι. Last dance είναι αυτό… Ωστόσο, όσον αφορά στο στοίχημα θα ήταν κανείς να μείνει μόνο στον σταρ της Αργεντινής. Στα ειδικά παικτών βρίσκει κανείς πληθώρα πολύ ελκυστικών επιλογών με διαφορετικούς πρωταγωνιστές. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΛΒΑΡΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
4.95winmasters
ΜΑΚ ΑΛΙΣΤΕΡ 1+ ΑΣΙΣΤ
6.20winmasters
ΜΠΟΥΝΤΑΪ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ
3.20winmasters

Δες επίσης:

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETB