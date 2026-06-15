Αργεντινή – Αλγερία: Ειδικά Στοιχήματα & Παίκτες (17/06)

Χρειάστηκε να κάνουμε υπομονή, αλλά λίγες ώρες έμειναν μέχρι να δούμε ξανά την Πρωταθλήτρια Κόσμου στο χορτάρι. Η Αργεντινή επιστρέφει σε… μουντιαλική δράση και μαζί της κουβαλά όλον τον ενθουσιασμό, αλλά και τις προσδοκίες, από τον θρίαμβο του 2022.

Άλλωστε, στο Μουντιάλ 2026 μπαίνει με στόχο να διατηρήσει τα σκήπτρα της και φυσικά να προσφέρει στον Λιονέλ Μέσι τον ιδανικό επίλογο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρώτο της εμπόδιο η Αλγερία, που δεδομένα δεν τη λες… αμελητέα ποσότητα. Μένει να φανεί, πάντως, το πόσο θα καταφέρει να δυσκολέψει πραγματικά την «αλμπισελέστε».

Όπως και να’χει, προμηνύεται συναρπαστικό το παιχνίδι, οπότε πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος!

Αργεντινή – Αλγερία αποδόσεις

Δεν προκαλεί την παραμικρή έκπληξη ο φαβοριτισμός της Αργεντινής. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να βιώσει ακόμη μια σοκαριστική ήττα σε πρεμιέρα – όπως αυτή του 2022 από τη Σαουδική Αραβία – και αναμένεται να τα δώσει όλα για το ιδανικό ξεκίνημα. Φυσικά, έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι, σύμφωνα με τις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η winmasters.

Πάντως, και η Αλγερία δεν έχει κάτι να χάσει, δεν πρόκειται να πέσει αμαχητί. Θα ψάξει το καλύτερο που μπορεί να βρει σε ένα δύσκολο παιχνίδι και ίσως αυτό η – πάντα ενδιαφέρουσα – αγορά των γκολ να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. Ας δούμε τις σχετικές τιμές.

Αργεντινή – Αλγερία ειδικά στοιχήματα

Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τη μελέτη μας για το παιχνίδι, χωρίς να στρέψουμε το βλέμμα μας και σε πιο… ελκυστικές αγορές. Τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα είναι πάντα «εκεί» για όσους αναζητούν κάτι πιο… ψαγμένο, πάντα με υψηλές αποδόσεις.

Είτε αυτό αφορά σε bet builder που «χτίζουν» πάνω στον φαβοριτισμό της Αργεντινή, είτε σε κάποια μεγάλη έκπληξη από την Αλγερία. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε και να πάρετε έμπνευση για τις δικές σας!

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ+OVER 2,5+ΜΕΣΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 3.25 G/G+ΚΟΡΝΕΡ OVER 9,5+ΚΑΡΤΕΣ OVER 3,5 8.50 ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ 11.00 ΜΕΣΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ+ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ OVER 5,5 ΚΟΡΝΕΡ+ΑΛΓΕΡΙΑ OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ 11.90 X2+UNDER 2,5+ΓΚΟΥΙΡΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 9.30

Αργεντινή – Αλγερία ειδικά παικτών

Προφανώς, όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στον Λιονέλ Μέσι. Last dance είναι αυτό… Ωστόσο, όσον αφορά στο στοίχημα θα ήταν κανείς να μείνει μόνο στον σταρ της Αργεντινής. Στα ειδικά παικτών βρίσκει κανείς πληθώρα πολύ ελκυστικών επιλογών με διαφορετικούς πρωταγωνιστές.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΛΒΑΡΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 4.95 ΜΑΚ ΑΛΙΣΤΕΡ 1+ ΑΣΙΣΤ 6.20 ΜΠΟΥΝΤΑΪ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ 3.20

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