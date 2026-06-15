Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον καθώς τα πρώτα παιχνίδια έχουν προσφέρει θέαμα και πανέμορφα γκολ.

Τώρα στη «μάχη» ρίχνεται και ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, η Ισπανία. Οι «φούριας ρόχας» αντιμετωπίζουν στην Ατλάντα το Πράσινο Ακρωτήριο και προφανώς είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη.

Από τη διάθεση της ομάδας του Ντε Λα Φουέντε θα κριθεί ο ρυθμός του αγώνα και η έκταση του σκορ. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι ζουν το όνειρό τους με τη συμμετοχή και μόνο σε αυτή τη διοργάνωση, όμως έχουν μία εξαιρετικά δύσκολη αποστολή.

Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήριο 1: 1.10 X: 11.00 2: 23.00

Λίγο αργότερα, το Βέλγιο και η Αίγυπτος δίνουν ραντεβού στο Σιάτλ για το δικό τους ξεκίνημα στο Μουντιάλ. Οι Βέλγοι εδώ και χρόνια δεν έχουν καταφέρει να εκμεταλλευτούν τη «χρυσή» φουρνιά τους και τώρα θα προσπαθήσουν να το πετύχουν.

Παίκτες βέβαια όπως οι Ντε Μπρόινε και Λουκάκου έχουν αφήσει πίσω τους τα πολύ καλά τους χρόνια, αλλά η ποιότητα παραμένει.

Στην Αίγυπτο, ο ηγέτης Σαλάχ μαζί με τον Μαρμούς είναι αυτοί που θα «κουβαλήσουν» την ομάδα, με τον πρώτο να δίνει και την τελευταία του παράσταση σε ένα Μουντιάλ.

Βέλγιο – Αίγυπτος 1: 1.65 X: 4.15 2: 6.40

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και την Ουρουγουάη. Οι Σαουδάραβες ελπίζουν σε μία πρεμιέρα ανάλογη με αυτή της προηγούμενης διοργάνωσης, όταν και είχαν πάρει μία σπουδαία νίκη απέναντι στην Αργεντινή.

Από την άλλη η Ουρουγουάη ξέρει ότι είναι το φαβορί και θέλει τους τρεις βαθμούς καθώς ο μίνιμουμ στόχος της είναι η πρόκριση από τον όμιλο της.

Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1: 7.50 X: 4.10 2: 1.48

Τα ξημερώματα της Τρίτης, το Ιράν αντιμετωπίζει στο Λος Άντζελες τη Νέα Ζηλανδία. Οι Ασιάτες δεν έχουν κάνει ποτέ το βήμα παραπάνω και τώρα ξέρουν ότι έχουν μπροστά τους μία μεγάλη ευκαιρία.

Από την άλλη η Νέα Ζηλανδία θέλει να φανεί ανταγωνιστική, ψάχνοντας την πρώτη της νίκη σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Διαθέτει παίκτες με εμπειρία, όπως ο Κρις Γουντ, στον οποίο θα βασίσει και τις περισσότερες ελπίδες της στην επίθεση.

Ιράν – Νέα Ζηλανδία 1: 1.94 X: 3.25 2: 4.40

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