Μουντιάλ Superbet: Το 1UP* του Ιράν δελεάζει, Ισπανία – Βέλγιο μπαίνουν στη μάχη, δωρεάν παιχνίδι με συνολικά έπαθλα έως 1.000.000€*!

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη έχει φτάσει στην 5η μέρα της και το ενδιαφέρον ανεβαίνει κατακόρυφα στο Παγκόσμιο.

Παράλληλα, οι παίκτες μπορούν να απολαύσουν όλη τη δράση του Μουντιάλ μέσα από το Super Predictor, το SuperSocial αλλά και τη Super ΤΡΙΛΙΖΑ, το δωρεάν παιχνίδι της Superbet με έπαθλα έως και 1.000.000€*.

Η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ουρουγουάη και το Ιράν κάνουν πρεμιέρα στη διοργάνωση, ενώ οι Super αποδόσεις* της Superbet να συνοδεύουν κάθε στιγμή της διοργάνωσης.

🇪🇸 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι: Η “La Roja” ανοίγει το ταξίδι της

Η νέα Ισπανία του Λουίς ντε λα Φουέντε μπαίνει στο Μουντιάλ με φιλοδοξίες και αυτοπεποίθηση μετά τις πρόσφατες επιτυχίες της.

Με ηγέτες τους Πέδρι, Ρόδρι, Νίκο Γουίλιαμς και το μεγάλο wonderkid Λαμίν Γιαμάλ, η “La Roja” θεωρείται μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες της διοργάνωσης.

Απέναντι, το Πράσινο Ακρωτήρι ζει το δικό του ποδοσφαιρικό όνειρο συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε Μουντιάλ και θέλει να αποδείξει ότι δεν βρίσκεται τυχαία εδώ.

Οι αγορές γκολ, τα ειδικά παικτών και οι Super αποδόσεις* δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στην πρώτη εμφάνιση των Ισπανών στη διοργάνωση.

🇧🇪 Βέλγιο – Αίγυπτος: Η ποιότητα απέναντι στον Σαλάχ

Το Βέλγιο ξεκινά το δικό του ταξίδι με στόχο να επιβεβαιώσει ότι παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες ομάδες της Ευρώπης.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο Ζερεμί Ντοκού και ο Ρομέλου Λουκάκου ηγούνται μιας ομάδας που θέλει να μπει δυνατά στον όμιλο.

Απέναντι, η Αίγυπτος ποντάρει στον άνθρωπο που μπορεί να αλλάξει μόνος του ένα παιχνίδι.

⭐ Μοχάμεντ Σαλάχ

Ο σταρ των “Φαραώ” αναζητά τη μεγάλη διοργάνωση που θα τον καθιερώσει και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον.

Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη: Το φαβορί απέναντι στο πάθος

Η Ουρουγουάη ξεκινά τη διοργάνωση με υψηλές προσδοκίες και στόχο να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί.

Οι Λατινοαμερικάνοι διαθέτουν ποιότητα, εμπειρία και παίκτες που μπορούν να κρίνουν παιχνίδια σε μία στιγμή.

Απέναντί τους, η Σαουδική Αραβία θέλει να επαναλάβει εμφανίσεις όπως εκείνη απέναντι στην Αργεντινή το 2022 και να δείξει ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνη απέναντι σε οποιονδήποτε.

🔥 1UP* στο Ιράν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία!

Ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής του Ζ’ Ομίλου φέρνει αντιμέτωπες το Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία.

Οι Ιρανοί συνεχίζουν να αποτελούν μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις της Ασίας και μπαίνουν στη διοργάνωση με στόχο να πετύχουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους πρόκριση στα νοκ άουτ.

⭐ Μεχντί Ταρεμί

Ο ηγέτης της επίθεσης και ο άνθρωπος που μπορεί να δώσει στο Ιράν το προβάδισμα που χρειάζεται.

Απέναντι, η Νέα Ζηλανδία θέλει να αποδείξει ότι η επιστροφή της σε Μουντιάλ δεν αποτελεί απλώς μία συμμετοχή.

Και επειδή κάθε ημέρα του Μουντιάλ θέλει το δικό της highlight, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη του Ιράν.

👉 Αν το Ιράν προηγηθεί με 1 γκολ διαφορά, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.

Με τις Super αποδόσεις* και το 1UP*, το παιχνίδι αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αυτό το Μουντιάλ και με SuperSocial!

Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Μουντιάλ

Πιστεύεις ότι μπορείς να προβλέψεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποια ομάδα θα αποτελέσει την έκπληξη; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ;

Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορείς να προβλέψεις τους αγώνες του Μουντιάλ, να συγκεντρώσεις βαθμούς και μπεις στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Γιατί στο Μουντιάλ δεν αρκεί να βλέπεις μπάλα. Ήρθε η ώρα να δείξεις ότι την… ξέρεις κιόλας.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

Το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super ΤΡΙΛΙΖΑ της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και €1.000.000*, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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