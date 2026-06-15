Σέντρα με Δώρα*

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στην πέμπτη ημέρα της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα είναι γεμάτο και πάλι και όλος ο κόσμος περιμένει να χορτάσει θέαμα. Από τα πιο δυνατά παιχνίδια είναι το Βέλγιο – Αίγυπτος (15/6, 22:00), ενώ η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανίας παίζει με το Πράσινο Ακρωτήρι (19:00) και θέλει να κάνει ιδανική και δυναμική εκκίνηση. Επίσης, έχουμε και τον αγώνα Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη (16/6, 01:00). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

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Το Βέλγιο θέλει να αποφύγει την «καταστροφή» του 2022 όταν είχε αποκλειστεί στη φάση των ομίλων και να επαναλάβει την πορεία του 2018. Τότε, είχε καταλάβει την 3η θέση με το 2-0 επί της Αγγλίας στον μικρό τελικό. Απέναντί του έχει την Αίγυπτο που επιστρέφει στην τελική φάση μετά το 2018. Τότε, δεν είχε φτάσει και πολύ μακριά, είχε αποκλειστεί στους ομίλους. Θα μπορέσει τώρα να κάνει κάτι καλύτερο; Δεδομένα, πάντως, η παρέα του Σαλάχ ξεκινάει με δύσκολο παιχνίδι. Πρόκειται για ματς για τον έκτο όμιλο. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το No Goal, στο 1.80. Επίσης, για την 1η αγωνιστική στον έβδομο όμιλο, η Ισπανία θέλει να μπει με φόρα. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι μέσα στα φαβορί να φτάσει ως το τέλος και δεδομένα θέλει να δείξει περισσότερα πράγματα από την προηγούμενη διοργάνωση. Εκεί, αποκλείστηκε στην πρώτη νοκ άουτ φάση («16»), από το Μαρόκο, στη διαδικασία των πέναλτι. Το Πράσινο Ακρωτήρι είναι το απόλυτο αουτσάιντερ και στη φετινή διοργάνωση καταγράφει την παρθενική του συμμετοχή σε Μουντιάλ. Εδώ, η αγορά Over 1,5 Ημίχρονο, προσφέρεται στο 1.90.

Παρολί που δεν χάνει!

Εξάλλου, για τον ίδιο όμιλο με τους Ισπανούς (έβδομο), έχουμε και το παιχνίδι Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη. Η Σαουδική Αραβία συμμετέχει για 3η συνεχόμενη φορά σε τελική φάση και θέλει να τα πάει καλύτερα από την απλή συμμετοχή στους ομίλους. Πάντως, το 2022, στο Κατάρ, έκανε μεγάλο «θόρυβο» στην πρεμιέρα της με το σπουδαίο 2-1 επί της Αργεντινής, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η Ουρουγουάη καταγράφει την 5η διαδοχική παρουσία σε Μουντιάλ, έχοντας και 2 κατακτήσεις στην ιστορία της. Πάντως, το 2022 αποκλείστηκε στους ομίλους, αν και συγκέντρωσε 4 βαθμούς. Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως το Να σκοράρει μόνο η μία, στο 1.85. Μάλιστα, και τα τέσσερα παιχνίδια της ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, δηλαδή Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Βέλγιο – Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη και Ιράν – Νέα Ζηλανδία, είναι οι Αγώνες της Ημέρας, κοινώς σε κάθε ένα από αυτά θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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