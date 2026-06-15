Η ώρα των φαβορί ή νέα μπαμ? Το Παγκόσμιο συνεχίζεται με Super Έπαθλο* στη Stoiximan!

Το Παγκόσμιο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και η Δευτέρα 15 Ιουνίου φέρνει τέσσερις αναμετρήσεις που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στους ομίλους!

Νέες δυνάμεις, ιστορικές εθνικές ομάδες και ομάδες που ονειρεύονται τη μεγάλη έκπληξη μπαίνουν στο γήπεδο με μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στις αναμετρήσεις του Παγκόσμιου!

Η μέρα ξεκίνησε με την Ακτή Ελεφαντοστού να “παγώνει” στα τελευταία λεπτά με νίκη 1-0, το Εκουαδόρ, ενώ στη συνέχεια η Σουηδία εντυπωσίασε με το εμφατικό 5-1 κόντρα στην Τυνησία, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα. Το βράδυ, η Ισπανία κάνει την πρεμιέρα της απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, μία από τις πιο συναρπαστικές πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες της διοργάνωσης, ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το Βέλγιο – Αίγυπτος και τη μεγάλη μονομαχία των Κέβιν Ντε Μπρόινε και Μοχάμεντ Σαλάχ σε ένα από τα πιο εμπορικά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής.

Το Παγκόσμιο στη Stoiximan χωρίς κατάθεση* με 1026 Δώρα*

Ποιος θα κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση; Θα επιβεβαιωθούν τα φαβορί ή θα εμφανιστούν οι πρώτες μεγάλες εκπλήξεις της διοργάνωσης; Ένα είναι σίγουρο! Στη Stoiximan το στοιχηματικό ενδιαφέρον κορυφώνεται και εσυ το εντείνεις ακόμη περισσότερο μπαίνοντας στο Mission και διεκδικώντας έπαθλο* ανταμοιβής!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στις αναμετρήσεις του Παγκόσμιου!

Μπαίνεις δυνατά στη δράση με δώρα* που σου δίνουν επιπλέον ευκαιρίες σε Στοίχημα και Live Casino. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επωφεληθείτε άμεσα.

«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»