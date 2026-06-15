Red Devils: Η τελευταία παράσταση της «χρυσής γενιάς» του Βελγίου στο Μουντιάλ!

Το Βέλγιο μπαίνει στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το στάτους μιας ομάδας που όλοι ξέρουν τι μπορεί να κάνει αν βρεθεί στη μέρα της. Οι “Red Devils” δεν είναι πλέον το κρυφό αουτσάιντερ των περασμένων ετών, αλλά μια μπαρουτοκαπνισμένη ποδοσφαιρική δύναμη που ψάχνει το μεγάλο ξέσπασμα σε ένα τουρνουά.

Για πολλούς από τους σταρ της ομάδας, αυτό το Μουντιάλ μοιάζει με την «τελευταία μεγάλη παράσταση» μιας τρομερά ταλαντούχας γενιάς που χρωστάει στον εαυτό της και στους οπαδούς της μια πορεία μέχρι το τέλος.

Εμπειρία, προσωπικότητα και killer instinct

Το μεγάλο όπλο του Βελγίου σε αυτή τη διοργάνωση είναι η χημεία και η τεράστια προσωπικότητα που διαθέτει στον άξονα και την επίθεση.

Έχοντας παίκτες που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες με μία μόνο κάθετη πάσα ή ένα ξαφνικό σουτ έξω από την περιοχή, οι Βέλγοι ξέρουν πώς να παίρνουν αποτελέσματα ακόμα και στις «κακές» τους μέρες.

Μέσοι παγκόσμιας κλάσης που ορίζουν τον ρυθμό του παιχνιδιού και μπορούν να ξεκλειδώσουν οποιαδήποτε άμυνα.Μια ομάδα που παραδοσιακά σκοράρει με χαρακτηριστική ευκολία, έχοντας λύσεις τόσο από το physical παιχνίδι του φορ όσο και από την ταχύτητα των εξτρέμ.

Θα κάνουν οι «Κόκκινοι Διάβολοι» την υπέρβαση στη Novibet;

Το Βέλγιο παραμένει διαχρονικά μια από τις πιο επικίνδυνες ομάδες του τουρνουά και η Novibet έχει ανοίξει το παιχνίδι με εκατοντάδες επιλογές για την πορεία του.

Το να βρεθεί το Βέλγιο στις θέσεις των μεταλλίων (πρώτη τετράδα) ή να αναδειχθεί πρώτη ομάδα σε γκολ στη φάση των ομίλων συγκεντρώνει μεγάλο στοιχηματικό ενδιαφέρον. Στη Novibet θα βρεις επίσης ειδικά στοιχήματα για τις ασίστ των κορυφαίων δημιουργών της ομάδας, Over/Under πόντων στους ομίλους και special combos για κάθε ματς.

Η ώρα για τη μεγάλη μάχη έφτασε. Θα καταφέρουν οι «Κόκκινοι Διάβολοι» να κάψουν τα προγνωστικά; Μπες στη Novibet, τσέκαρε όλες τις αποδόσεις και ζήσε το Μουντιάλ στο maximum!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.