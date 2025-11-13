ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Mega Wheel: Διασκεδαστικό παιχνίδι από την Pragmatic Play

Ατελείωτες δυνατότητες στο χέρι σου με το live casino της Novibet.

Η Pragmatic Play ανεβάζει το επίπεδο διασκέδασης στα ύψη στο live casino της Novibet. Αυτή τη φορά, με έναν εντυπωσιακό τροχό, με πολλαπλές λειτουργίες. Ο λόγος για το ιδιαίτερο Mega Wheel. Το παιχνίδι είναι βασισμένο σε έναν τροχό 54 θέσεων, στον οποίο περιέχονται πολλαπλασιαστές (x1, x2, x5, x10,x15, x20,x30, x40).

Σε ό,τι αφορά τους πολλαπλασιαστές, αν ο χρήστης επιλέξει τον σωστό, τότε εκείνος ενσωματώνεται στο ποντάρισμά του. Ξέχωρα από τις προεπιλεγμένες θέσεις του τροχού, σε κάθε γύρο υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης του mega γύρου, με πολλαπλασιαστές που φτάνουν έως και το x300, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη!

Τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

