Τσιμίκας: «Βαθύ τραύμα η απώλεια του Ζότα – Δεν περίμενα ποτέ να γίνω σύνθημα στο Άνφιλντ»

Ο Κώστας Τσιμίκας χωρίς φίλτρα στο Belligol, σε μία από τις πιο αποκαλυπτικές συνεντεύξεις της καριέρας του: Η απώλεια του Ζότα, το σύνθημα στο Άνφιλντ, ο τσακωμός με τον Κλοπ, το iconic πέναλτι και η επόμενη μέρα στην Εθνική.

Ο διεθνής Έλληνας μπακ της Λίβερπουλ και Ambassador του Giant Heart άνοιξε την καρδιά του με ειλικρίνεια στο Belligol και στο κανάλι της Novibet στο Youtube μιλώντας για την καριέρα του και αποκαλύπτοντας στιγμές και ιστορίες που δεν έχουν… παίξει πουθενά.

Ο Τσίμι συγκινήθηκε μιλώντας για το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής του, που συνοδεύτηκε με την απώλεια του καλύτερου φίλου του και του Ντιόγκο Ζότα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «ακόμα δεν έχω συνέλθει, είναι ένα βαθύ τραύμα».

Η κουβέντα «μεταφέρθηκε» στη συνέχεια στο μεγάλο κεφάλαιο της Λίβερπουλ: Το απρόσμενο σύνθημα στο Άνφιλντ και η τρομερή περιγραφή για το iconic πέναλτι στο FA Cup βρέθηκαν στο κεντρικό κάδρο της σύνδεσης του Τσιμίκα με τους κόκκινους, την «κορυφαία ομάδα στον κόσμο», όπως είπε και ο ίδιος στο Belligol!

Ο Greek Scouse μίλησε με άκρως κολακευτικά σχόλια για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι αποχωρεί από τη Λίβερπουλ, αναφέρθηκε με λίγες λέξεις για πρώην και νυν συμπαίκτες του, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει τις αιτίες που έφεραν τα… σύννεφα στη σχέση του με τον «αφηγητή» Γιούργκεν Κλοπ.

Φυσικά, περίοπτη θέση στη συζήτηση είχε η Εθνική, με τον Τσιμίκα να αναφέρει – μεταξύ άλλων – πως θα έδινε τα πάντα για να παίξει ξανά τον αγώνα με τη Γεωργία και πως η «Γαλανόλευκη» έχει όλα τα φόντα να πετύχει τον στόχο της παρουσίας σε μεγάλη διοργάνωση.

Bonus: Η επική συνομιλία με τον Κίλιαν Μέρφι, η τρομερή ατάκα για τον Τιάγκο, το soundtrack της ζωής του και το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα!

