Τσιμίκας: «Βαθύ τραύμα η απώλεια του Ζότα – Δεν περίμενα ποτέ να γίνω σύνθημα στο Άνφιλντ»

Τσιμίκας: «Βαθύ τραύμα η απώλεια του Ζότα – Δεν περίμενα ποτέ να γίνω σύνθημα στο Άνφιλντ»

Τσιμίκας: «Βαθύ τραύμα η απώλεια του Ζότα – Δεν περίμενα ποτέ να γίνω σύνθημα στο Άνφιλντ»

Ο Κώστας Τσιμίκας χωρίς φίλτρα στο Belligol, σε μία από τις πιο αποκαλυπτικές συνεντεύξεις της καριέρας του: Η απώλεια του Ζότα, το σύνθημα στο Άνφιλντ, ο τσακωμός με τον Κλοπ, το iconic πέναλτι και η επόμενη μέρα στην Εθνική.

Ο διεθνής Έλληνας μπακ της Λίβερπουλ και Ambassador του Giant Heart άνοιξε την καρδιά του με ειλικρίνεια στο Belligol και στο κανάλι της Novibet στο Youtube μιλώντας για την καριέρα του και αποκαλύπτοντας στιγμές και ιστορίες που δεν έχουν… παίξει πουθενά.

Ο Τσίμι συγκινήθηκε μιλώντας για το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής του, που συνοδεύτηκε με την απώλεια του καλύτερου φίλου του και του Ντιόγκο Ζότα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «ακόμα δεν έχω συνέλθει, είναι ένα βαθύ τραύμα».

Η κουβέντα «μεταφέρθηκε» στη συνέχεια στο μεγάλο κεφάλαιο της Λίβερπουλ: Το απρόσμενο σύνθημα στο Άνφιλντ και η τρομερή περιγραφή για το iconic πέναλτι στο FA Cup βρέθηκαν στο κεντρικό κάδρο της σύνδεσης του Τσιμίκα με τους κόκκινους, την «κορυφαία ομάδα στον κόσμο», όπως είπε και ο ίδιος στο Belligol!

Ο Greek Scouse μίλησε με άκρως κολακευτικά σχόλια για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι αποχωρεί από τη Λίβερπουλ, αναφέρθηκε με λίγες λέξεις για πρώην και νυν συμπαίκτες του, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει τις αιτίες που έφεραν τα… σύννεφα στη σχέση του με τον «αφηγητή» Γιούργκεν Κλοπ.

Φυσικά, περίοπτη θέση στη συζήτηση είχε η Εθνική, με τον Τσιμίκα να αναφέρει – μεταξύ άλλων – πως θα έδινε τα πάντα για να παίξει ξανά τον αγώνα με τη Γεωργία και πως η «Γαλανόλευκη» έχει όλα τα φόντα να πετύχει τον στόχο της παρουσίας σε μεγάλη διοργάνωση.

Bonus: Η επική συνομιλία με τον Κίλιαν Μέρφι, η τρομερή ατάκα για τον Τιάγκο, το soundtrack της ζωής του και το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα!

Δείτε εδώ τη συνέντευξη του Κώστα Τσιμίκα στο Belligol και στο κανάλι της Novibet στο Youtube:

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα