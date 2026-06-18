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Τουρκία – Παραγουάη: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (20/06)

Τουρκία – Παραγουάη: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (20/06)

Απαντήσεις ή βαλίτσες για επιστροφή! Τουρκία και Παραγουάη έρχονται αντιμέτωπες, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, σε ένα ματς στο κουπόνι που ο ηττημένος χάνεται…

Αμφότερες ξεκίνησαν με το αριστερό στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, οπότε θα ψάξουν αντίδραση προκειμένου να παραμείνουν ζωντανές στη μάχη της πρόκρισης στα νοκ άουτ. Πάμε να τσεκάρουμε τι γίνεται με το στοίχημα.

Τουρκία – Παραγουάη αποδόσεις 

Στην Τουρκία έλειψε η ουσία κόντρα στην Αυστραλία, ήταν άστοχη στην τελική ενέργεια, με αποτέλεσμα να χάσει 2-0 και τώρα τρέχει…

Καλείται να διαχειριστεί την πίεση, καθώς σε περίπτωση νέου αρνητικού αποτελέσματος δύσκολα θα υπάρξει γυρισμός.

Η Παραγουάη δεν κατάφερε να περιορίσει τα επιθετικά ατού των ΗΠΑ, υπέπεσε σε πολλά αβίαστα λάθη και «προσγειώθηκε» δεχόμενη βαριά ήττα με σκορ 4-1. Ζητούμενο είναι να βελτιωθεί άμεσα στο κομμάτι της αναχαίτισης.

Ελαφριά προς την αριστερή πλευρά γέρνουν οι αποδόσεις στη winmasters, με τον άσο της Τουρκίας να προσφέρεται στον διπλασιασμό.

ΤΟΥΡΚΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
3.35winmasters

Με μια ματιά στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά, δεν περνάει απαρατήρητη η υψηλή απόδοση στο Over 2,5.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

Τουρκία – Παραγουάη ειδικά στοιχήματα 

Οι δύο ομάδες βρίσκονται από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο, περιμένουμε ένα ματς στις αναλύσεις με μπόλικη ένταση και τις κάρτες να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Ένα οριακό προβάδισμα έχουν οι Τούρκοι, αλλά σίγουρα η καλύτερη λύση βρίσκεται στα ειδικά στοιχήματα, όχι πως δεν έχουμε κρατήσει ένα άκρως ελκυστικό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ: ΦΑΟΥΛ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ: ΝΑΙ
OVER 1,5 ΓΚΟΛ 1ο ΗΜ.+OVER 3,5 ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΑ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ
ΛΕΠΤΟ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ: 00:00-9:59
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ: 1-0, 2-0 ή 2-1

Τουρκία – Παραγουάη ειδικά παικτών 

Πέρα από τις αγορές του αγώνα και των ομάδων, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ειδικά στοιχήματα σε παίχτες, τα οποία συναντάμε σε δέλεαρ τιμές και με πληθώρα επιλογών.
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΚΤΟΥΡΚΟΓΛΟΥ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
ΓΚΙΟΥΛΕΡ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ή ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
ΚΟΥΜΠΑΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ

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