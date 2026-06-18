Les Rouges: Το «underdog» Καναδάς έρχεται με φούλ ταχύτητα για να τρελάνει τον κόσμο!

Ο Καναδάς δεν είναι πλέον ο «φτωχός συγγενής» του ποδοσφαίρου. Οι “Les Rouges” έρχονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη νοοτροπία μιας ομάδας που δεν φοβάται κανέναν και έχει μάθει να κοιτάζει στα μάτια τα παραδοσιακά μεγαθήρια. Με τον Τζέσι Μαρς στο τιμόνι να έχει μεταδώσει ένα ultra-aggressive, γρήγορο στυλ παιχνιδιού, οι Καναδοί είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τη δική τους έδρα και να αποδείξουν ότι ανήκουν στην ελίτ.

Το “The Maple Leaf Team” δεν κρύβεται πίσω από την άμυνά του· μπαίνει στο χορτάρι για να τρέξει, να πιέσει ψηλά και να προσφέρει θέαμα.

«Πύραυλοι» στα φτερά και σύγχρονο transition

Το μεγάλο όπλο του Καναδά είναι η απίστευτη αθλητικότητα και η ταχύτητα που διαθέτει στο ρόστερ του. Με παίκτες-κλειδιά όπως ο Αλφόνσο Ντέιβις και ο Τζόναθαν Ντέιβιντ να ηγούνται, οι Καναδοί μπορούν να μεταφέρουν την μπάλα από τη μία περιοχή στην άλλη σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, εκθέτοντας οποιαδήποτε αργή άμυνα.

Μια ομάδα με τρομερά τρεξίματα και ένταση, που δεν αφήνει τον αντίπαλο να αλλάξει πάσα με την ησυχία του.Παίζουν χωρίς το άγχος του “πρέπει”, γεγονός που τους καθιστά απόλυτα απρόβλεπτους και επικίνδυνους.

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