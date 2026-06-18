Σέντρα με Δώρα*

Η 1η αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ολοκληρώθηκε και τώρα μπαίνουμε στη 2η. Για τον πρώτο όμιλο, έχουμε δυνατό παιχνίδι ανάμεσα σε Μεξικό – Νότια Κορέα (19/6, 04:00), ενώ λίγο νωρίτερα παίζουν Τσεχία – Νότια Αφρική (18/6, 19:00). Εξάλλου, η Ελβετία καλείται να διορθώσει την «γκέλα» της πρεμιέρας και αντιμετωπίζει τη Βοσνία (22:00), για τον δεύτερο όμιλο. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Επιστροφή χρημάτων σε 0-0 και 1-1

Το Μεξικό μπήκε με το δεξί στη φετινή διοργάνωση, επικρατώντας 2-0 της Νότιας Αφρικής. Ο Κινιόνες στο 9’ άνοιξε το σκορ και ο Χιμένες στο 67’ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Από την άλλη, η Νότια Κορέα πήρε μεγάλο αποτέλεσμα, κερδίζοντας 2-1 την Τσεχία με γκολ από τον Χουάνγκ στο 67’ και τον Όι Χιόν στο 80’. Με ανατροπή, μάλιστα. Και τώρα ψάχνουν τη δεύτερη νίκη που θα τους εξασφαλίσει θέση στους «32». Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το «Χ» (Τελικό Αποτέλεσμα), στο 3.35. Για τον ίδιο όμιλο, η Τσεχία αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική και θέλουν να αποφύγουν νέο αρνητικό αποτέλεσμα. Οι Τσέχοι, αν και προηγήθηκαν απέναντι στη Νότια Κορέα, με τον Κρέιτσι στο 59’, δεν μπόρεσαν να πάρουν κάτι, ενώ η Νότια Αφρική έχασε 2-0 από το Μεξικό, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 9 ποδοσφαιριστές (αποβολές του Σίτχολ στο 49’, Ζουανέ στο 84’). Εδώ, η αγορά Over 1,5 Τσεχία, προσφέρεται στο 1.95.

Παρολί που δεν χάνει!

Επίσης, για τον δεύτερο όμιλο, έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα σε Ελβετία και Βοσνία. Οι Ελβετοί αν και ήταν καλύτεροι και προηγήθηκαν στο 17’ με τον Εμπολό, ισοφαρίστηκαν στο 94’ από το Κατάρ με αυτογκόλ. Από την άλλη, η Βοσνία έμεινε στο 1-1 με τον Καναδά. Προηγήθηκε στο 21’ με τον Λούκιτς, αλλά δέχτηκε γκολ στο 78’ και δεν μπόρεσε να φτάσει στη νίκη. Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως το Over 2,5, στο 2.10. Μάλιστα, και τα τέσσερα παιχνίδια της ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, δηλαδή Τσεχία – Νότια Αφρική, Ελβετία – Βοσνία, Καναδάς – Κατάρ και Μεξικό – Νότια Κορέα, είναι οι Αγώνες της Ημέρας, κοινώς σε κάθε ένα από αυτά θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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