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Πρεμιέρα στη δεύτερη αγωνιστική με ενισχυμένες αποδόσεις!

Πρεμιέρα στη δεύτερη αγωνιστική με ενισχυμένες αποδόσεις!
Mexico v South Africa - FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Mexico City, Mexico - June 11: Raul Jimenez of Mexico C celebrates his goal with teammates during the FIFA World Cup 2026 match between Mexico and South Africa at Mexico City Stadium on June 11, 2026 in Mexico City, Mexico Mexico City Mexico City Stadium Mexico Copyright: xLatinxSportxImagesx

Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 αρχίζει και το ενδιαφέρον μεγαλώνει όλο και περισσότερο για το πλασάρισμα.

Η σέντρα της αγωνιστικής γίνεται για τον 1ο όμιλο στην Ατλάντα όπου η Τσεχία αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική (19:00).

Οι δύο ομάδες ηττήθηκαν στην πρεμιέρα τους και θέλουν νίκη για να μείνουν στο «παιχνίδι».

Οι Τσέχοι αν και προηγήθηκαν με τον Κρέιτσι στο 59’ υπέστησαν ανατροπή από τη Νότια Κορέα (2-1), ενώ οι Νοτιοαφρικανοί δεν μπόρεσαν να είναι ανταγωνιστικοί κόντρα στους οικοδεσπότες Μεξικανούς (2-0).

Τσεχία – Νότια Αφρική 1:1.78 X:3.75 2:4.50

Στον 2ο όμιλο η Ελβετία αντιμετωπίζει τη Βοσνία στο Λος Άντζελες (22:00).

Αμφότεροι πήραν έναν βαθμό την πρώτη αγωνιστική παρότι προηγήθηκαν στις αναμετρήσεις τους.

Οι Ελβετοί έπεσαν θύμα έκπληξης καθώς προηγήθηκαν με τον Εμπολό νωρίς στο ματς με το Κατάρ, αλλά ισοφαρίστηκαν στο τελικό 1-1 στις καθυστερήσεις, ενώ οι Βόσνιοι πήγαν να κάνουν έκπληξη και να νικήσουν τον οικοδεσπότη Καναδά, αλλά δεν κράτησαν το προβάδισμα που πήραν με τον Λούκιτς στο 21’ κι έμειναν στο 1-1.

Ελβετία – Βοσνία 1:1.55 X:4.05 2:6.30

Το έτερο ματς του ομίλου γίνεται στο Βανκούβερ όπου ο Καναδάς υποδέχεται το Κατάρ (01:00).
Οι δύο ομάδες έχουν από έναν βαθμό με το ίδιο σκορ στην πρεμιέρα (1-1) αφού μπόρεσαν να ισοφαρίσουν αφού έμειναν πίσω στο σκορ, τη Βοσνία και την Ελβετία αντίστοιχα.

Καναδάς – Κατάρ 1:1.29 X:5.35 2:11.00

Στη Γουαδαλαχάρα γίνεται το ντέρμπι κορυφής του 1ου ομίλου ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Κορέα (04:00).
Τόσο οι οικοδεσπότες, όσο και οι Ασιάτες μπήκαν με «τρίποντο» στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής και 2-1 επί της Τσεχίας αντίστοιχα, και η αναμέτρηση θα κρίνει ως έναν βαθμό την πρωτιά του ομίλου, ειδικά εφόσον υπάρξει νικητής.

Μεξικό – Νότια Κορέα 1:2.04 X:3.25 2:3.95

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