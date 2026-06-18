Βραζιλία – Αϊτή: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (20/06)

Το πρώτο τεστ δεν το πέρασε η Βραζιλία. Και όχι επειδή δεν νίκησε, αλλά επειδή στο 1-1 απέναντι στο Μαρόκο απογοήτευσε με την εικόνα της. Δεν ήταν εμφάνιση που αρμόζει σε ένα από τα φαβορί αυτή, όμως είναι ακόμα πολύ νωρίς στο Μουντιάλ 2026.

Και η Σελεσάο έχει τα περιθώρια που θέλει για να βελτιωθεί και να φτάσει μέχρι τέλους, στην προσπάθειά της να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου. Δεν έχει, όμως, χρόνο για χάσιμο. Θέλει όσο τίποτα την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση και δεν θα βρει καλύτερη ευκαιρία για να την πάρει μιας και απέναντί της για τη 2η αγωνιστική έχει την Αϊτή.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με τα προγνωστικά στοιχήματος!

Βραζιλία – Αϊτή αποδόσεις

Δεν πιστεύουμε να περιμένατε κάτι διαφορετικό. Προφανώς κόντρα στην… πρωτάρα από την Καραϊβική, η πολυνίκης Βραζιλία έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Πλήρως αναμενόμενα, λοιπόν, βλέπουμε αρκετά χαμηλά τον άσο και τα άλλα δύο αποτελέσμαστα στα.. Ύψη στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η Stoiximan.

Λόγω του… χάσματος στη δυναμική των ομάδων, η αγορά των γκολ αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άλλωστε, μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο περιμένουμε πολλά τέρματα. Κάτι σαν «πολλά με… λίγα».

Βραζιλία – Αϊτή ειδικά στοιχήματα

Τη δική τους τιμητική για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα έχουν δεδομένα και τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα. Σε τέτοια ραντεβού είναι που αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο νόημα.

Κανείς, δηλαδή, μπορεί να χτίσει ένα ωραιότατο bet builder υπέρ της Βραζιλίας για να βελτιώσει την τιμή της ή ακόμη και να στηρίξει την απόλυτη έκπληξη της Αϊτής. Είναι πάρα πολλές οι επιλογές και για κάθε γούστο. Παρακάτω, όμως, μπορείτε να δείτε αυτές που ξεχωρίσαμε και να… πάρετε έμπνευση.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 1/1+OVER 3,5+ΚΟΡΝΕΡ OVER 9,5 4.15 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ+ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+ΑΪΤΗ OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ 3.22 ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΧΑΤ ΤΡΙΚ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 8.00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ -2 ΧΑΝΤΙΚΑΠ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ+OVER 9,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 7.60 Χ2+G/G 10.25

Βραζιλία – Αϊτή ειδικά παικτών

Φυσικά, έχει τη δική του γλύκα το να ασχοληθεί κανείς και με συγκεκριμένα πρόσωπα στην αναμέτρηση. Τα ειδικά παικτών είναι εδώ για να προσφέρουν το πιο πρόσφορο έδαφος για fun bets δίνοντάς μας στο πιάτο επιλογές με υψηλή αξία.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΡΑΦΙΝΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ 8.00 ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 123+ ΠΑΣΕΣ 3.00 ΠΙΕΡΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 5.00

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